LE NAIADI PESCARA, LEGA: “AFFIDAMENTO DIRETTO AL COMUNE PER RILANCIO”

PESCARA – “Per risolvere la querelle spinosa de ‘Le Naiadi’, gioiello della città di Pescara a livello di strutture sportive, proponiamo alla Regione Abruzzo, proprietaria dell’impianto, un affidamento diretto temporaneo tramite la nostra partecipata ‘Pescara Multiservice’. Le Naiadi, per quanto di proprietà regionale, è perfettamente inserita nel contesto cittadino e sarebbe opportuno che l’Ente comunale potesse assumere un ruolo centrale nella gestione per contribuire al rilancio e per trarne preziose opportunità e benefici dalla piena efficienza anche in termini di indotto (si pensi alle strutture ricettive, culturali e ricreative)”.

Lo dichiarano in una nota Marcello Antonelli, presidente del Consiglio comunale, e Vincenzo D’Incecco (Lega), capogruppo in Consiglio comunale, che scrivono: “Il Consiglio comunale straordinario che ha avuto inizio da poco e che avrà come ordine del giorno esclusivamente la remise en forme del complesso sportivo pescarese, vede la partecipazione dell’ assessore regionale allo Sport, Guido Liris, dei consiglieri regionali di Pescara, delle sigle sindacali e delle associazioni e società sportive”.

“Il documento, condiviso con tutte le forze politiche nella conferenza dei capigruppi e presentato nella seduta odierna, chiede un’accelerazione delle interlocuzioni, già in itinere con la Regione Abruzzo, affinché sia immediato il trasferimento della gestione dell’impianto al Comune di Pescara attraverso lo strumento dell’accordo tra pubbliche amministrazioni ex legge 241/1990 per una durata temporale di 18/24 mesi e, comunque, non oltre la data di consegna dell’impianto al soggetto privato aggiudicatore dell’eventuale gara pubblica collegata al project financing ( al vaglio della Regione Abruzzo). Una soluzione temporanea dal sapore di ripartenza per la città di Pescara”, concludono.