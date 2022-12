LE NUOVE FRONTIERE DELL’UROLOGIA: INTERVISTA A MEDICO DELLA INI DI CANISTRO ALFONSO DI NARDO

L’AQUILA – Intervista streaming alle ore 12.30 con l’urologo Alfonso Di Nardo, operante nella clinica Ini di Canistro, in provincia dell’Aquila.

Al centro dell’interlocuzione le nuove frontiere dell’urologia, in particolare la calcolosi e la litotrissia, metodica utilizzata per la frantumazione dei calcoli attraverso le onde d’urto, trattamento efficace e del tutto indolore.

La Ini di Canistro è convenzionata nella mono specialistica in ortopedia e riabilitazione con il sistema sanitario nazionale. La struttura marsicana fa parte del Gruppo nazionale, con diverse strutture nel Lazio, fondato dal compianto professor Delfo Galileo Faroni.

L’urologia è quella branca della medicina che si occupa dell’apparato urinario della donna e dell’apparato genito-urinario dell’uomo. In particolare, l’urologia si concentra sulle malattie che riguardano rene, uretere e vescica per entrambi i sessi e di quelle del pene e testicoli per uomo.

Le malattie dell’apparato urinario sono in crescente aumento con l’aumento dell’età media e gli urologi si fanno carico di tutte le funzioni dell’apparato urinario, affrontando sia le patologie che vanno trattate con interventi chirurgici, sia quelle che si possono risolvere con un trattamento medico.