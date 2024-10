L’AQUILA – C’è anche un abruzzese, l’aquilano ventottenne Francesco De Santis, della Lega, assessore comunale all’Urbanistica ed edilizia, al Comune dell’Aquila e portavoce del partito regionale, nell’elenco delle nuove leve della politica nazionale e che in tutti i partiti si stanno facendo strada.

A passarli in rassegna un articolo a firma di Marianna Rizzini, il quotidiano Il foglio, dal titolo “piccoli leader crescono, i giovani che fanno politica”.

Scrive in attacco Rizzini: “Chi sono i giovani uomini e le giovani donne che stanno emergendo sulla scena politica? Chi si sta allenando per poter diventare un possibile leader di domani? Senza pretesa di impossibile completezza abbiamo individuato un nucleo di ‘nuove proposte’, in viaggio per il governo della cosa pubblica. Tratto comune da destra a sinistra al centro: credono nella politica come scelta non necessariamente diversi dagli adulti ma capace di guardare le cose in modo diverso.

E per quanto riguarda De Santis Il foglio così lo presenta: “già impegnato in politica al liceo, salviniano di ferro, ancora adolescente entrato nel consiglio territoriale numero 7 occupandosi dei problemi delle periferie. Il suo motto è ‘la politica vera si fa in mezzo alle strade’. In aggiunta va ricordato che, fedelissimo del segretario regionale della lega, l’aquilano come lui Luigi D’Eramo, sottosegretario di Stato all’Agricoltura, è stato consigliere comunale per un prima mandato al comune dell’Aquila, ricoprendo il ruolo di capogruppo, dal 2017 al 2022 e dal 2019 al 2021 consigliere provinciale dell’Aquila, nonché è vice coordinatore nazionale dei giovani della Lega.

Nell’elenco delle nuove leve compare poi anche Fabio Roscani, 34 anni, deputato di Fratelli d’Italia e presidente di Gioventù nazionale, che è stato eletto alle politiche del settembre 2022 in un posto in lista blindato in Abruzzo, regione però dove si è raramente visto.

I più giovani in assoluto che compaiono nella rassegna de Il Foglio, Matteo Alisei, 21 anni, bolognese, segretario nazionale dei Radicali italiani, il più giovane di sempre. C’è poi il 21enne romano Andrea Catalini di Fratelli d’Italia, leader di Azione studentesca. Nel centro-sinistra i più giovani in assoluto sono Sara Tintilla, presidente dell’Italia dei valori per la provincia di Perugia, appena 24 anni, e della stessa età, Beatrice Mattei, consigliera nel secondo municipio di Roma per Azione.