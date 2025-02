LE PRO LOCO ABRUZZESI ALLA BIT DI MILANO PER UNA NUOVA PROPAGANDA STRATEGICA DELL’OFFERTA TURISTICA

TERAMO – Un modello innovativo di accoglienza e informazione al turista creato, impostato e gestito direttamente dalle Pro Loco, che punti sul calore sulla conoscenza del territorio e sulle peculiarità delle comunità animate dalle Pro Loco stesse. Questo è in sintesi il progetto Abruzzo con le Pro Loco, che l’UNPLI Abruzzo, la rete delle 270 Pro Loco abruzzesi, ha presentato ieri 10 febbraio alla BIT di Milano, la fiera internazionale di settore.

Il progetto è stato illustrato in una conferenza stampa ospitata nello stand della Regione Abruzzo, alla presenza del presidente regionale, Sandro Di Addezio, del responsabile sviluppo e progettazione UNPLI Abruzzo, Carlo D’Angelo, del presidente nazionale UNPLI, Antonino La Spina e del sottosegretario della Regione con delega al turismo, Daniele D’Amario.

«Gli obiettivi che ci poniamo – afferma il presidente regionale Di Addezio – sono rafforzare il posizionamento delle Pro Loco nel sistema turistico regionale e fornire alla rete strumenti, conoscenze e abilità per fare turismo oggi. Gli occhi di oltre 25mila socie e soci delle Pro Loco UNPLI abruzzesi aiuteranno chi vorrà conoscere, scoprire e visitare la nostra terra tramite questo progetto. Partiamo con questo catalogo, che contiene solo una parte dell’offerta delle nostre Pro Loco: eventi, esperienze, itinerari turistici organizzati e messi a punto dalle oltre 260 Pro Loco della rete».

«Tutto sarà riportato anche online – prosegue Carlo D’Angelo, che sta coordinando il progetto assieme a tutto lo staff regionale – su un portale che sarà la vera e propria casa del progetto, uno spazio virtuale vivo e pulsante, che con i suoi contenuti terrà solido il contatto con lo spazio fisico: spazio di narrazione per ciascuna Pro Loco, blog su temi vari, itinerari, proposte, eventi, luoghi, servizi. A supporto, non mancheranno una campagna pubblicitaria e promozionale, una strategia social in via di implementazione, e un sistema di progettazione di esperienze turistiche che le nostre Pro Loco aiuteranno a costruire».

«Ci tengo a ringraziare la Regione per l’ospitalità, a partire dal sottosegretario D’Amario – conclude il presidente Di Addezio – fino ai funzionari dell’ufficio turismo, sempre disponibili e cordiali: è stata per noi una grande opportunità. Grazie anche a tutta la nostra rete, per sentirsi parte di una grande comunità che fa turismo, anima i nostri paesi, valorizza il nostro immenso patrimonio culturale, storico, ambientale ed enogastronomico».