“LE RACINES DES ABRUZZES”: SUCCESSO PER EVENTO TURISTICO OPERATORI ABRUZZESI A BRUXELLES

BRUXELLES – Successo, a Bruxelles, per l’evento “Les Racines des Abruzzes”, organizzato il 15 marzo scorso, nella sede belga della Regione Abruzzo da Appennini for all, tour operator marsicano che ormai da anni promuove turismo accessibile sulle montagne abruzzesi, in colaborazione con l’agenzia di viaggi di incoming aquilana WelcomeAq e ad altre due importanti realtà turistiche operative in zona Valle del Tirino, Calipso Capodacqua e Tenuta Il Guerriero.

Circa un’ottantina, infatti, i partecipanti all’iniziativa, basata sul tema del “turismo del radici” e, cioè, su quel tipo di turismo sviluppato per via degli italiani emigrati nel mondo, che desiderano tornare proprio allo scopo di visitare i luoghi natii.

Presentare l’Abruzzo come destinazione di esperienze immersive, volte a rafforzare il legame affettivo con i luoghi, la cultura e le tradizioni dei propri antenati, l’obiettivo dell’inizativa moderata da Claudio Vernarelli, presidente dell’associazione culturale composta da abruzzesi residenti in Belgio, Abruxelles, che ha accolto i presenti insieme al funzionario della Regione Abruzzo Leo Grassi. Presente, inoltre, una delegazione del Comites, il Comitato degli italiani all’estero.

“Per noi operatori si è trattato di una splendida vetrina, mentre per gli abruzzesi in Belgio di un ritorno alle proprie radici. Torniamo da Bruxelles davvero soddisfatti. La cura dei dettagli dell’evento ha dato i suoi frutti e tutto è riuscito perfettamente. Poi la risposta dei nostri conterranei è stata stupenda. Un evento ‘zero’ che ha funzionato e che speriamo possa essere l’inizio di ulteriori collaborazioni con la terra belga”, ha detto Mirko Cipollone di Appennini for all che, dopo aver raccontato la sua attività di tour operator inclusivo, si è occupato della proiezione del video realizzato in collaborazione con l’associazione Abrussels ‘Musica e parole dell’appennino’, annunciando che diventerà presto un documentario.

“Questo primo evento in terra belga è stato un grande successo! È stato emozionante vedere la partecipazione da parte di moltissimi corregionali e non, tutti entusiasti per quello che oggi è possibile fare in Abruzzo. Dal canto nostro, continueremo a promuovere e valorizzare le nostre bellezze attraverso le nostre attività ed eventi come questo”, ha aggiunto Graziano Marini di Calipso Srls che, ancora una volta attraverso la riproduzione di materiale video specifico, ha incuriosito i tanti partecipanti sulle attività portate avanti in zona Valle del Tirino insieme a Piero Pantalone dell’agricampeggio Tenuta il Guerriero.

A tal proposito, quest’ultimo ha dichiarato: “È stata un’esperienza unica ed emozionante, ricordare con video, parole e assaggi di prodotti tipici, ai nostri fratelli abruzzesi a Bruxelles quanto è bella la loro terra natia. La loro nutrita e calorosa partecipazione, mi ha trasmesso il loro grande desiderio di partecipazione attiva alla nostra iniziativa di incoming esperienziale. Questo per me è il miglior risultato che potevamo portare a casa e all’Abruzzo”.

Della stessa idea, il presidente di WelcomeAq Andrea Spacca: “È bello vedere come un’idea nata dall’incontro con altre realtà di amici oltre che colleghi operatori turistici, abbia preso piede materializzandosi in un progetto concreto e riuscito ben oltre le aspettative. Sentivamo che la nostra presenza a Bruxelles dovesse essere quasi ‘necessaria’, per presentarci, per far conoscere le nostre realtà – tutte in fase start up – ai nostri conterranei abruzzesi in Belgio. Li abbiamo incontrati, li abbiamo conosciuti e abbiamo stretto legami e contatti in una magnifica serata presso la sede della Regione Abruzzo a Bruxelles”.

“Il successo dell’iniziativa da noi ideata ci incoraggia a fare ancora di più per la promozione del nostro territorio, magari con altri ripetizioni di eventi come quello di Bruxelles, magari sugli altri luoghi di forte emigrazione della nostra bellissima comunità abruzzese”, ha sottolineato Spacca che ha introdotto il proprio intervento con l’ausilio del video della recente proclamazione dell’Aquila a Capitale europea della cultura, per poi concentrarsi sulla descrizione della propria attività.

Dopo il convegno, l’evento è proseguito con una degustazione di prodotti tipici d’Abruzzo, come vini, salumi, formaggi e dolci, e una lotteria con la messa in palio di alcuni biglietti omaggio per una visita guidata di Aielli o Alba Fucens con Appennini for all, per il servizio di trimarani elettrici alla scoperta dei fondali del lago di Capodacqua con Calipso, per il pernotto presso l’agricampeggio Tenuta il Guerriero e, infine, per Ecotour, il servizio di navetta turistica per il centro storico dell’Aquila di WelcomeAq.

Al termine dell’evento, sono stati infine distribuiti ai presenti i calendari aquilani della onlus “Antonio Padovani”, molto apprezzati da tutti i presenti.