“LE RAGIONI DEL PD”: DIRETTA STREAMING EVENTO D’ALFONSO

PESCARA – Diretta streaming dell’evento “Le ragioni del PD in Abruzzo, in Italia e in Europa”, organizzato dal deputato del Pd Luciano D’Alfonso.

All’assemblea prenderanno la parola ospiti della scena nazionale: in collegamento digitale, il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano; presenti, tra gli altri, il sindaco di Firenze, Dario Nardella, il coordinatore di BaseItalia, Marco Bentivogli, e Debora Serracchiani, capogruppo del Partito Democratico alla Camera.

Ci saranno anche gli interventi di Luciano D’Alfonso, dei protagonisti e dei sostenitori delle ragioni dei democratici in Abruzzo e a Pescara.