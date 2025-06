LE RIPRESE DEL NUOVO FILM DI RIDLEY SCOTT ANCHE SUL GRAN SASSO D’ITALIA

L’AQUILA – Le riprese del nuovo film di Ridley Scott, ‘The Dog Stars’, arrivano anche nell’Abruzzo Aquilano. Con l’ordinanza 199/P/2025, il Comune dell’Aquila ha disposto per lunedì 9 giugno il divieto di transito e sosta con rimozione nel piazzale antistante l’arrivo della funivia del Gran Sasso, a Campo Imperatore, per consentire lo svolgimento di riprese cinematografiche. Il provvedimento prevede inoltre, in caso di necessità, la temporanea interdizione del tratto terminale della Sr 17 bis, tra Le Fontari e il piazzale.

La richiesta è stata presentata dalla Panorama Film Srl, società di produzione esecutiva collegata alla realizzazione del film. Nei giorni scorsi, la troupe ha effettuato riprese nella Marsica, in particolare ad Avezzano e Ovindoli in provincia dell’Aquila. Per quanto riguarda Campo Imperatore, secondo quanto si è appreso, si tratterà di riprese aeree, probabilmente un sorvolo, motivo per cui non sono previste limitazioni per gli escursionisti. Ulteriori riprese sono programmate in notturna all’Aeroporto dei Parchi nei giorni successivi. Il film, adattamento del romanzo post-apocalittico di Peter Heller, racconta la storia di Hig, un pilota sopravvissuto a una pandemia globale, che vive isolato tra le montagne finché un segnale radio non lo spinge a cercare altri sopravvissuti.