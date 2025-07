LE SPIAGGE DELLA SALUTE: PARTE DA PESCARA CAMPAGNA NAZIONALE SIB CONFCOMMERCIO E ASC

PESCARA – Sarà Pescara la prima tappa della campagna nazionale itinerante “Le spiagge della Salute” promossa dal Sindacato Italiano Balneari Confcommercio (Siba) e da Asc Attività Sportive Confederate.

L’evento, che unisce benessere e divertimento ed è patrocinato dal Ministero della Salute, dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e dalla Società Italiana di Dietetica e Nutrizione Clinica (Adi), con il supporto del Gruppo San Donato, è stato presentato a Roma, alla presenza del sottosegretario alla Salute, Marcello Gemmato, del presidente nazionale Sib, Antonio Capacchione, e del presidente Confcommercio Pescara e presidente Sib Abruzzo, Riccardo Padovano.

La manifestazione, in programma dal 6 luglio al 31 agosto, toccherà otto località balneari italiane, tra cui Pescara da dove partirà il tour.

L’appuntamento è per il 6 luglio, alle 10, al lido San Marco, alla presenza del sindaco di Pescara, Carlo Masci e delle autorità istituzionali.

“L’obiettivo principale dell’iniziativa è valorizzare l’estate come momento ideale per prendersi cura della propria salute, sia fisica che mentale, attraverso la prevenzione e il movimento”, spiega Padovano, “durante le domeniche estive, residenti e turisti avranno la possibilità di partecipare a consulti medici gratuiti in ambito dermatologico e psicologico, garantendo il pieno rispetto della privacy. Parallelamente, saranno organizzate numerose attività sportive e ludiche per coinvolgere persone di tutte le età”.

Le otto località balneari selezionate per questa prima edizione sono: Pescara 6 luglio, Cesenatico 13 luglio, Margherita di Savoia 20 luglio, Tarquinia 27 luglio, Palermo dal 1° al 3 agosto, Cecina 3 agosto, Chioggia 24 agosto e Locri 31 agosto.

“In ogni tappa”, prosegue Padovano, “sarà presente il “truck della salute”, dotato di due sportelli gestiti da professionisti qualificati. Lo sportello dell’ascolto, in collaborazione con la Federazione Italiana Psicologi (FIP), offrirà supporto per affrontare il crescente aumento dei disturbi psicologici, come depressione e ansia, che hanno registrato un incremento del 25% durante il primo anno di pandemia Covid-19, secondo i dati dell’Oms”.

Lo sportello dedicato alla salute della pelle, in collaborazione con l’Associazione Dermatologi Ospedalieri Italiani (ADOI), si concentrerà sulla prevenzione dei danni causati dall’esposizione solare. Accanto al truck della salute, su ogni spiaggia selezionata, personale specializzato della rete ASC organizzerà attività sportive e aggregative, tra cui beach volley, fitness, yoga, Sup, ballo e molto altro, per promuovere uno stile di vita sano e attivo.

“L’evento “Le Spiagge della Salute” rappresenta un’opportunità unica per coniugare relax e benessere, trasformando l’estate in un momento di cura e prevenzione”, spiegano Capacchione e Padovano, “l’iniziativa, che quest’anno coinvolge otto località, sarà estesa dal prossimo anno all’intero territorio nazionale. I balneari italiani sono da sempre sensibili alle tematiche del benessere e della salute, tanto è vero che i nostri stabilimenti, storicamente, sorsero per esigenze di tipo salutistico e nell’Ottocento svolsero una importante funzione contro la tubercolosi. Va, poi, sottolineato come di fronte all’avanzare di mali invisibili, che minacciano la psiche e che molto spesso derivano da isolamento e solitudine, le nostre spiagge rappresentano un importante presidio per la salvaguardia della salute: mentre le piazze delle città si svuotano, infatti, gli stabilimenti balneari, che in Italia presentano spesso una gestione a carattere familiare e puntano sulla qualità dei rapporti umani, continuano ad essere luoghi di ritrovo e socializzazione. Per tutte queste ragioni, aderiamo con entusiasmo ad un evento che, in linea con la nostra mission, ha come primo obiettivo”, hanno concluso Capacchione e Padovano, “quello di far star bene le persone”.