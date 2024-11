L’AQUILA – Sono 22 le aziende abruzzesi nella graduatoria “Leader della crescita 2025” stilata dal Il Sole 24 ore, che annovera le prime 500 in Italia per l’incremento dei ricavi nel triennio 2020-2023.

La lista prende in esame le autocandidature delle aziende, quindi non pretende di essere completa. E’ opportuno ricordare che i ricavi rappresentano il valore monetario totale delle entrate, mentre il guadagno è dato dalla differenza fra i ricavi e i costi di gestione di una determinata attività. Il fatturato è invece la somma delle fatture emesse ma che non necessariamente sono state incassate.

A fare la parte del leone le imprese che lavorano nelle costruzioni, anche in virtù, si suppone, dell’input impresso in questi ultimi anni dal superbonus, ora praticamente smantellato dal governo di Giorgia Meloni, e anche del Pnrr.

Prima in Italia è la Olla Home Solution S.r.l. di San Marcello Piteglio in provincia di Pistoia, che opera nel settore delle costruzioni con un incremento del 442,73%, da 561.000 a 89.633.000 euro.

Ecco qui a seguire le prime sette abruzzesi, dove spiccano, confermando il dato nazionale ben quattro imprese protagoniste da anni della ricostruzione post sismica nel cratere sismico 2009 e in quello 2016, e comunque nell’edilizia, tre aquilane e una teramana.

La prima abruzzese è al 14esimo posto è la Vagabondo Viaggi di Pescara, agenzia di viaggi, con il 203,9% di incremento dei ricavi, da 167.000 euro a 4.696.000 di euro.

Seconda al 26esimo posto tra abruzzese è la Coccia Vincenzo S.r.l. del gruppo Coccia costruzioni, di Mosciano Sant’Angelo con un incremento del 172,19%, 172,19% con balzo da 5.536.000 a

111.629.ooo euro, di cui sono amministratori i fratelli Orazio e Fabio Coccia, che hanno importanti appalti in tutta Italia, con fiore all’occhiello il restauro di Palazzo Vecchio a Firenze, palazzo Farnese di Gradoli ma anche nell’area del sisma 2016 il restauro del convento Pro deo et fratibus di Civitella del Tronto.

A seguire al 33esimo posto la Newark Engineering S.r.l. di San Salvo, con il 154,2%, da 1.181.000 a 19.391.ooo euro. Impresa nata per volontà dell’architetto Antonio Pantalone, dell’architetto Agostino Monteferrante e gli ingegneri Andrea Di Iorio e Gennaro Luciano nel 2009 e che svolge studi di fattibilità, progettazione, direzione dei lavori, consulenze tecniche inerenti la realizzazione di impianti, opere, costruzioni civili ed industriali

E al 57esimo posto la Bidberry S.r.l. di Pescara con il 112,5% da 1.181.ooo euro a 19.391.ooo euro, fondata nel 2019 da Emiliano Amicuzi, Marcello Ventura e Adriano Di Francesco, specializzata in attività Sea e Programmatic Media Buying, e che attualmente pianifica e gestisce campagne digitali in più di 50 mercati nel mondo grazie ad un team multiculturale, che copre internamente 13 lingue ed effettua attività di digital advertising su oltre 20 categorie verticali.

A seguire ben tre aziende del capoluogo operanti nelle costruzioni.

Al 68esimo posto la Fratelli Ettore & Carlo Barattelli, impresa dell’ex presidente dell’Ance provinciale, Ettore Barattelli, tra le protagoniste della ricostruzione post sisma nel cratere 2009, e che in tre anni ha avuto un incremento del 99,97% dai 5.579.000 ai 44.619.000 euro. Impresa con 13o anni di storia, fondata da Berardo Barattelli, che realizzò il palazzo della Cassa di Risparmio dal 1883-1888 in corso Vittorio Emanuele, e l’adiacente Convitto, ed anche ospedale San Salvatore in centro storico, ora dismesso.

Menzione speciale, all’83esimo posto merita poi la Gi.do.gi. del gruppo Circi, che ha registrato anch’essa una impetuosa crescita del 93,39% da un ricavo di 1.491.000 euro a 10.786.000 euro.

L’azienda fa parte del Gruppo Circi, di cui è amministratore Valerio Circi, figlio del compianto Donato Circi, scomparso nel maggio del 2021, stimato imprenditore, ed anche sindaco del comune aquilano di Cagnano Amiterno, dal 2010 al 2015. E’ la prima volta che la Gi.do.gi. partecipa alla classifica del Sole 24 ore, ed è ora impegnata oltre che in vari appalti in tutta Italia, anche nel rifacimento di piazza Palazzo all’Aquila. La a Gi.do.gi., va evidenziato, ha ottenuto questo incremento senza far ricorso al superbonus, occupandosi quasi esclusamene di opere infrastrutturali e non di abitazioni pubbliche e private.

Al centesimo posto c’è poi la Costruzioni Iannini S.r.l. con un incremento di ricavi del 87,58% da 7.841.000 euro a 51.752.000 euro, impresa fondata nel 1984, dall’architetto Eliseo Iannini, candidato di Forza Italia alle europee di giugno, con il timone dell’attività imprenditoriale passata da alcuni anni al figlio Davide Iannini. Anche la Costruzioni Iannini ha avuto un ruolo di primo piano nella ricostruzione post sismica, e tra le commesse simbolo, la ristrutturazione del Forte spagnolo cinquecentesco, mentre fiore all’occhiello in Italia è il Magazzino 4 nell’area portuale di San Basilio a Venezia per conto dell’Università Cà Foscari.

Rispetto all’anno scorso le aziende abruzzesi in classifica restano 500, e c’è una predominanza della provincia di Pescara con dieci aziende, mentre le province di Chieti, L’Aquila Pescara, hanno 4 aziende a testa.

Di esse nove operano nel settore delle Costruzioni, 3 in quelle dell’ energia e dei servizi pubblici, due nella pubblicità e nel marketing. Infine, una per settore, in IT e software, Fintech, servizi finanziari e assicurazioni, Servizi sanitari e sociali, automotive ed E-commerce.

LE 22 IMPRESE ABRUZZESI IN CLASSIFICA

14. Vagabondo Viaggi S.r.l. (Ospitalità e viaggi): +203,9% – Pescara

26. Coccia Vincenzo S.r.l. (Coccia Costruzioni) (Costruzione e ingegneria): 172,19% – Mosciano Sant’Angelo

33. Newark Engineering S.r.l. (Costruzione e ingegneria): 154,2% – San Salvo

57. Bidberry S.r.l. (Pubblicità e marketing): 112,5% – Pescara

68. Fratelli Ettore & Carlo Barattelli S.r.l. (Costruzione e ingegneria): 99,97% – L’Aquila

82. gi.do.gi. S.r.l. (Gruppo Circi) (Costruzione e ingegneria): 93,39% – L’Aquila

100. Costruzioni Iannini S.r.l. (Costruzione e ingegneria): 87,58% – L’Aquila

125. Teamservice S.r.l. (IT e software): 79,64% – Vasto

134. Blu Appalti S.r.l. (Costruzione e ingegneria): 75,12% – Montorio al Vomano

136. Di Remigio Costruzioni S.r.l. (Costruzione e ingegneria): 74,72% – Roseto degli Abruzzi

139. Edilenergia S.r.l. (Costruzione e ingegneria): 74,08% – Avezzano

159. Suncity Group S.r.l. (Energia e servizi pubblici): 66% – Pescara

168. NRG MED S.r.l. (Energia e servizi pubblici): 63,84% – Cepagatti

203. Heca Unipersonale S.r.l. (Fintech, servizi finanziari e assicurazioni): 53,71% – Ortona

208. Wellynx S.r.l. (Energia e servizi pubblici): 52,76% – Pescara

217. Isoclean S.r.l. (L’evoluzione del pulito) (Servizi sanitari e sociali): 49,95% – Pescara

263. DES Composites S.r.l. (Automotive): 44,3% – Chieti

306. Guzzini & Fontana Projects S.r.l. (Arredamento): 38,62% – Roseto degli Abruzzi

313. Pomilio Blumm S.r.l. (Pubblicità e marketing): 37,81% – Pescara

338. Sbamm S.r.l. (Babylino Sensitive) (E-commerce): 35,19% – Montesilvano

375. Ottopuntozero S.r.l. (Arredamento): 32,01% – Spoltore

432. ALMA – C.I.S. S.r.l. (Almacis) (Costruzione e ingegneria): 27,84% – Pescara