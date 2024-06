LECCE: 21ENNE PESCARESE ACCOLTELLATA DALL’EX FIDANZATO, FERITE AL COLLO, NON E’ IN PERICOLO DI VITA

PESCARA – Ha impugnato il coltello e ha colpito diverse volte la fidanzata 21enne pescarese, al culmine di una lite, nata per futili motivi. Il gravissimo episodio è avvenuto a Lecce.

Gli stessi militari sono intervenuti a seguito di una segnalazione che evidenziava una lite in un appartamento del centro abitato. Giunti sul posto, i carabinieri hanno appurato l’accoltellamento della ragazza da parte dell’ex fidanzato 23enne con l’utilizzo di due coltelli da cucina. Presente anche la madre della vittima che stava cercando di placare il ragazzo, autore della violenta aggressione.

Il 23enne è stato arrestato in flagranza di reato con l’accusa di tentato omicidio.

Per la vittima si è reso necessario il trasferimento prima al pronto soccorso dell’ospedale di Gallipoli, dove è arrivata per una ferita al collo e al braccio, fino al ricovero d’urgenza con il trasporto in ambulanza al “Cardinale Panico” di Tricase, dove la giovane è stata sottoposta a un delicato intervento chirurgico. La prognosi è riservata.

I militari hanno sequestrato i due coltelli utilizzati per l’aggressione. Al termine delle formalità, su disposizione del pubblico ministero di turno della Procura della Repubblica di Lecce che conduce le indagini, il giovane è stato condotto presso la casa circondariale del capoluogo salentino.