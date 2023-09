LECCE NEI MARSI, FOCUS GROUP PER AIUTARE COMUNI A SPENDERE MEGLIO FONDI DI COESIONE

LECCE NEI MARSI – L’operazione di ascolto “porta a porta” attivata dalla Regione Abruzzo e da Formez Pa per mappare il fabbisogno degli enti locali per costruire insieme l’help desk che sosterrà i 305 Comuni abruzzesi nella nuova Programmazione 2021-2027 e nel superamento degli ostacoli delle precedenti programmazioni, riparte da Lecce nei Marsi, con i dodici comuni della Valle del Giovenco, Valle Roveto e Vallelonga.

Dopo una settimana intensa, inaugurata il 18 settembre ad Avezzano e proseguita con gli appuntamenti di Montenerodomo, Molina Aterno, Lanciano e L’Aquila, il sesto Focus Group si è tenuto nel municipio guidato dal sindaco Augusto Barile, che ha fatto gli onori di casa in apertura dei lavori, puntando l’attenzione dell’assemblea sui comuni come il suo, “quelli dove non ci si passa mai per caso, ma devi arrivarci con un motivo preciso”.

È seguito l’intervento dell’Autorità di gestione unica Fesr/Fse+ della Regione Abruzzo, Carmine Cipollone, che ha introdotto il concetto di “coalizione di comuni” per provare a ragionare non solo sulla Programmazione 21-27, ma anche e soprattutto nell’organizzazione dei territori uniti in aggregazioni d’interessi. Numerosi e qualificati gli interventi dei sindaci del territorio. Gli amministratori hanno insistito sui problemi dei piccoli comuni delle aree interne, soprattutto la carenza di personale e di figure amministrative d’alta specializzazione. E nell’apprezzare l’operazione di Regione e Formez, hanno anche chiesto stabilità e organizzazione sul fronte dell’associazionismo degli enti locali, oggi divisi tra competenze e convenzioni di province, comunità montane, unioni dei comuni.

Accorato l’appello lanciato da Lorenzo Berardinetti, presidente Uncem e sindaco di Sante Marie: “Forse le comunità montane non andavano abolite. Forse le unioni dei comuni svolgono bene solo alcuni compiti. Adesso che c’è l’opportunità di creare nuove forme associative, cari colleghi abbiamo il dovere di cogliere questa chance, con un supporto di Regione Abruzzo e Formez che fino ad oggi non abbiamo avuto: dobbiamo metterci insieme per compiere uno scatto importantissimo per un territorio come quello della Marsica”.

La flash survey è stata somministrata in tempo reale tramite Qr Code sugli smartphone di amministratori e tecnici dalla responsabile del progetto Hub delle Competenze Abruzzo, Mariarosaria Russo, con il format già rodato nelle precedenti sessioni: questionari digitali per far emergere le criticità incontrate nell’attuazione degli interventi finanziati nei precedenti cicli di programmazione e sui fabbisogni per affrontare la nuova 21-27.

È seguita la discussione tra i partecipanti e la raccolta di spunti sulle azioni necessarie a migliorare la capacità amministrativa in termini di competenze, processi e organizzazione, e su azioni trasversali relative a: Sviluppo territoriale, Anticorruzione, Agenda 2030, Transizione Ecologica e Trasformazione Digitale, con gli interventi dell’assemblea sintetizzati ed affrontati uno ad uno da Mario Caputo, esperto di strategie territoriali di Formez Pa. L’azione di ascolto proseguirà domani con il Focus Group di Pescara, all’Auditorium Petruzzi; mercoledì con il Focus Group di Montorio al Vomano, nell’ex Convento degli Zoccolanti; giovedì il Focus Group di Vasto, a Palazzo d’Avalos, per chiudere la seconda settimana venerdì con il Focus Group di Arsita, alla Sala polivalente.