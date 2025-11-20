LECCE NEI MARSI: FURTI CON DESTREZZA A RIPETIZIONE NEL BAR, ARRESTATO UN 22ENNE DAI CARABINIERI

LECCE NEI MARSI – Già da qualche giorno, nel conteggiare l’incasso a fine giornata, il titolare di un esercizio pubblico di Lecce nei Marsi (L’Aquila) aveva notato degli ammanchi di denaro dal registratore di cassa, raccontando l’accaduto ai Carabinieri della vicina Stazione di Gioia dei Marsi, a cui si era rivolto con fiducia ed aveva consegnato le immagini del sistema di videosorveglianza del locale.

Alle prime luci dell’alba di questa mattina, con il bar aperto da pochi istanti ed il titolare, 75enne, impegnato nelle operazioni di preparazione delle brioches da porre in vendita, i militari della Stazione Carabinieri di Gioia dei Marsi hanno colto in flagrante un giovane che, con gesto fulmineo, ha aperto il registratore di cassa e si è appropriato di alcune banconote, uscendo dal locale subito dopo.

Gli uomini dell’Arma hanno fermato il giovane prima che potesse allontanarsi e lo hanno sottoposto ad una perquisizione, pienamente giustificata dalle circostanze, rinvenendo nelle tasche dei suoi abiti, accartocciate, le banconote appena sottratte.

La somma recuperata, 80 Euro, è stata immediatamente restituita all’anziano proprietario del bar, ancora ignaro di essere stato derubato.

Il giovane, un 22enne gravato da precedenti vicende giudiziarie, è stato arrestato in flagranza per furto aggravato e, così come disposto dalla Procura della Repubblica di Avezzano (L’Aquila), è stato accompagnato nella casa circondariale del capoluogo marsicano, in attesa dell’udienza di convalida.

L’attività di indagine che i Carabinieri avevano avviato nei giorni precedenti, ed in particolare l’analisi delle immagini del sistema di videosorveglianza del bar, ha condotto alla formulazione, per l’odierno arrestato, dell’accusa di aver sottratto denaro e generi alimentari in almeno altre quattro occasioni.

