“LECTOR IN TERRA LECTI”: SONO 57 GLI ISCRITTI ALL’EVENTO DEL 16 SETTEMBRE A LETTOMANOPPELLO

PESCARA – Si presenteranno in 57 al nastro di partenza dell’edizione zero del Premio “Lector in terra Lecti. Quintino Festival dei lettori. Alle falde della Majella, nel cuore del bacino minerario” promossa, insieme all’Officina del deputato del Partito democratico Luciano D’Alfonso, dall’associazione WOO, dalla Fondazione Europa prossima e dall’associazione Pietrara conviviale. Saranno comunque iscritti anche coloro che si presenteranno all’appuntamento culturale, che si terrà sabato 16 settembre dalle ore 17 in poi nelle piazzette principali di Lettomanoppello.

Gli iscritti saranno chiamati a illustrare le opere prescelte da una giuria di esperti per le quattro categorie in cui sono stati suddivisi i partecipanti: “La montagna capovolta” di Francesca La Mantia (studenti delle scuole medie); “L’isola di Arturo” di Elsa Morante (studenti delle scuole superiori); “Il gattopardo” di Giuseppe Tomasi di Lampedusa (studenti universitari); “Vita morte e miracoli di Bonfiglio Liborio” di Remo Rapino (adulti).

La prova si terrà sabato 16 settembre 2023 nei luoghi più significativi del territorio di Lettomanoppello e consiste in una illustrazione del libro individuato dalla giuria, avendo a disposizione un massimo di cinque minuti, per raccontare e dare vita all’interpretazione del testo.