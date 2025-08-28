LECTOR IN TERRA LECTI: TUTTO PRONTO PER L’EDIZIONE 2025, LA PRESENTAZIONE

LETTOMANOPPELLO – Tutto pronto per l’edizione 2025 del “Premio Lector in terra Lecti. Quintino festival dei lettori. Alle falde della Majella, nel cuore del bacino minerario”.

La conferenza stampa di presentazione si terrà domani, venerdì 29 agosto, alle ore 10, presso l’Officina delle Idee a Pescara – Via dei Marrucini n. 9.

Il Premio, promosso dall’Officina delle Idee in collaborazione con la Fondazione Europa Prossima, la Fondazione Palazzo De Sanctis APS e l’associazione Pietrara conviviale, si rinnova con la sua terza edizione, in programma il prossimo sabato 6 settembre 2025 nelle piazze e nei larghi di Lettomanoppello – Città della Maiella.

Per il Comitato organizzatore professori Silvia Elena Di Donato e Marco Presutti.

“L’appuntamento trova il suo tratto di originalità nell’esaltazione del valore della lettura come elemento fondamentale della formazione della persona e come alimento della crescita civile e culturale della società”, viene spiegato in una nota.

Di seguito la nota completa.

L’edizione di quest’anno avrà per i partecipanti il valore aggiunto di poter visitare Palazzo De Sanctis, recentemente ristrutturato e dichiarato “luogo di interesse culturale di particolare importanza” ai sensi degli articoli 10, comma 3 lettere a) e d), e 13 del D.lgs 42/2004.

Palazzo De Sanctis è sede della Fondazione Palazzo De Sanctis APS, vede collocata al suo interno una biblioteca del Risorgimento abruzzese e ospiterà una Scuola di alta formazione in collaborazione con l’Università LUMSA, intendendo così porsi come luogo di riferimento non solo per cultori della materia e studiosi.

IL PREMIO

Il Comitato organizzatore ha voluto, con la scelta dei titoli dei libri assegnati ad ogni categoria, rendere omaggio all’Ottantesimo anniversario della Liberazione.

• Per gli studenti delle scuole primarie: R. Denti, L. Levi, A. Strada, G. Spini, I racconti della Resistenza;

• per gli studenti della secondaria di primo grado (fino a 14 anni): R. Viganò, L’Agnese va a morire;

• per gli studenti della scuola secondaria di secondo grado (fino a 19 anni): I. Calvino, Il sentiero dei nidi di ragno; • per i giovani (fino a 30 anni): C. Cassola, La ragazza di Bube;

• per gli adulti: B. Fenoglio, Una questione privata;

• per i saggi (da 70 anni in poi): B. Fenoglio, Il partigiano Johnny.

L’edizione 2025 di “Lector in Terra Lecti” avverrà sotto gli auspici del Centro per il Libro e la Lettura – Ministero della Cultura. La competizione vedrà complessivamente la partecipazione di ottantadue Lectores che a partire dalle ore 17:00 daranno vita alle Agorà, avendo a disposizione un massimo di cinque minuti per raccontare e dare vita all’interpretazione del testo. Sulla base delle valutazioni curate dalle giurie, composte da esperti caratterizzati da elevata professionalità, competenza e consistenza morale, le tre migliori illustrazioni di ciascuna categoria saranno premiate nel corso della cerimonia che avrà luogo a Lettomanoppello, alla presenza di autorità ed esponenti del mondo culturale.

Quest’anno in qualità di Garanti dei Lectores saranno presenti il Presidente, Prefetto Giuseppe Pecoraro, il Presidente del Centro per il Libro e la Lettura – Ministero della Cultura, Giuseppe Iannaccone e il Dirigente Scolastico del Liceo Classico Augusto di Roma, Prof.ssa Stefania Forcellini.

IL PROGRAMMA

La giornata dedicata ai lettori e alla lettura prenderà vita alle ore 11:00 con l’avvio dei lavori dei Maestri Madonnari, l’esibizione degli Sbandieratori del Borgo San Panfilo di Sulmona e dalla successiva presentazione del volume ideato da Padre Orazio Renzetti “Il Cantico delle Creature”. L’avvicinamento alla competizione dei Lettori sarà impreziosita alle 15:30 dall’esibizione del Maestro violinista Gisler Lima, seguita dall’inaugurazione della sede di “Lector in Terra Lecti” e l’illustrazione del piano regolatore di Civita Lecti. Al termine della cerimonia di premiazione avrà luogo la performance di giocolieri, trampolieri e sputafuoco, che guiderà alla messa in scena dello spettacolo “Processo ad Augusto Pierantoni” (sub lege libertas), curato dalla Compagnia Teatrale di Lettomanoppello e alla successiva “In arte libertas. Pierantoni all’opera”, appuntamento animato dal gruppo Identità Musicali di Francavilla al Mare. Pescara, 28 agosto 2025