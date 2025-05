LECTOR IN TERRA LECTI: USCITO BANDO EDIZIONE 2025 DEL PREMIO

PESCARA – È uscito il bando dell’edizione 2025 del Premio Lector in terra Lecti. Quintino festival dei lettori.

“Alle falde della Majella, nel cuore del bacino minerario, promosso dall’Officina dell’onorevole Luciano D’Alfonso in collaborazione con la Fondazione Europa Prossima, la Fondazione Palazzo De Sanctis APS e l’associazione Pietrara conviviale. Si tratta di un Premio, giunto alla terza edizione, dedicato alla lettura e ai lettori, con la finalità di esaltare il valore della lettura come elemento fondamentale della formazione della persona e come alimento della crescita civile e culturale della società”, si legge in una nota.

Di seguito la nota completa.

SETTE DOMANDE FACILI PER PARTECIPAR

Quando si terrà il Premio?

Quest’anno il Premio si terrà il giorno 6 settembre 2025 nelle piazze e nei larghi di Lettomanoppello.

In cosa consiste la gara tra Lectores?

Ogni lettore iscritto a partecipare avrà cinque minuti di tempo per presentare il libro individuato dal comitato per la categoria di riferimento, raccontando e dando vita all’interpretazione del testo, anche eventualmente ricorrendo a tecniche comunicative o forme artistiche compatibili con gli spazi allestiti e i tempi concessi.

Quali sono le categorie e i libri scelti per ogni categoria?

Per l’edizione 2025 il comitato organizzatore ha inteso individuare quale traccia tematica l’Omaggio all’Ottantesimo della Liberazione. I libri proposti sono stati individuati da un comitato di esperti e

professionisti, in considerazione del valore letterario delle opere, dell’originalità e della rilevanza complessiva delle tematiche in esse rappresentate e della loro adeguatezza alle singole categorie:

a) per gli studenti delle scuole primarie: R. Denti, L. Levi, A. Strada, G.Spini, I racconti della Resistenza;

b) per gli studenti delle secondaria di primo grado (fino a 14 anni): R. Viganò, L’Agnese va a morire;

c) per gli studenti della scuola secondaria di secondo grado (fino a 19 anni): I. Calvino, Il sentiero dei nidi di ragno;

d) per i giovani (fino a 30 anni): C. Cassola, La ragazza di Bube;

e) per gli adulti: B. Fenoglio, Una questione privata;

f) per i saggi (da 70 anni in poi): B. Fenoglio, Il partigiano Johnny.

Come ci si iscrive a partecipare ed entro quali termini?

Le iscrizioni sono aperte. Per iscriversi al Premio sarà necessario inviare all’indirizzo di posta elettronica lectorinterralecti@gmail.com entro e non oltre il 30 giugno:

– la domanda di partecipazione che si trova allegata al bando, debitamente compilata e sottoscritta;

– il documento di identità.

Cosa valuterà la giuria?

La valutazione sarà effettuata da una specifica giuria di esperti, caratterizzati da professionalità, competenza ed elevata consistenza morale, i quali individueranno i primi tre classificati per ogni categoria tenendo conto dei seguenti criteri:

a) qualità della presentazione e dell’efficacia comunicativa;

b) originalità;

c) capacità di emozionare e di comunicare idee e valori;

e) capacità di esprimere un commento sull’opera.

Cosa si vince?

La premiazione avverrà il giorno stesso della manifestazione, nel corso della cerimonia conclusiva alla presenza di autorità ed esponenti del mondo culturale.

Verranno premiate le tre migliori presentazioni per ogni categoria. I premi assegnati per ciascuna categoria saranno corrisposti nella seguente misura:

● 1° CLASSIFICATO – 900,00 euro sotto forma di assegno bancario e attestato in pergamena;

● 2° CLASSIFICATO – 500,00 euro sotto forma di assegno bancario e attestato in pergamena;

● 3° CLASSIFICATO – 300,00 euro sotto forma di assegno bancario e attestato in pergamena;

Per il quarto e il quinto classificato di ogni categoria è prevista menzione d’onore su pergamena.

A tutti i Lectores in gara sarà rilasciato attestato di partecipazione.

Perché è nato questo Premio?

L’idea di bandire annualmente questo Premio per lettori nasce dal desiderio dell’On. Luciano D’Alfonso di rendere alla memoria del proprio padre padre un omaggio capace di restituire il senso e il frutto della sua convinzione che la lettura e lo studio valessero più di ogni altro investimento per l’edificazione della persona e della cittadinanza attiva; nell’interpretare il proprio incarico politico, inoltre, la promozione della lettura nella forma della condivisione è conseguente alla necessità che che l’On. D’Alfonso avverte di dare un contributo alla costruzione della partecipazione pubblica critica e consapevole, capace di generare progetti di cammino comune, radicati nei valori della convivenza civile, e dibattito vivo e autentico di idee, pur nella distanza dei punti di vista.

Come nelle precedenti edizioni ci saranno ospiti d’eccezione e tante sorprese.

E’ in cammino dunque una grande comunità di lettori di ogni età, uniti dalla condivisione di idee ed emozioni, in un comune percorso di crescita umana e culturale.

Appuntamento a Lettomanoppello il 6 settembre 2025 con il Premio Lector in terra Lecti. Quintino festival dei lettori.