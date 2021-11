LEGA ABRUZZO: RIUNITI SINDACI, AMMINISTRATORI E PARLAMENTARI PER PNRR ED ELEZIONI PROVINCIALI

CHIETI – “Abbiamo riunito oggi in assemblea, a Chieti, tutti gli amministratori locali e regionali della Lega Abruzzo per programmare il prossimo futuro”.

Così in una nota il Segretario regionale Luigi D’Eramo, che aggiunge: “Tanti i temi posti sul tavolo da sindaci, assessori, consiglieri regionali e parlamentari. Particolare attenzione ai finanziamenti per i piccoli comuni, alla progettazione legata al Pnrr, agli interventi inseriti dal Governo nella Legge di Bilancio e alle elezioni provinciali di dicembre che vedranno la Lega protagonista con gli alleati del centrodestra. Una comunità al lavoro per il futuro dell’Abruzzo”.