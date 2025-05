LEGA: “120 RATE PER AIUTARE CITTADINI E RECUPERARE RISORSE”, LA PROPOSTA IN UN INCONTRO A POLLUTRI

POLLUTRI – Semplificare la burocrazia, alleggerire il peso fiscale su cittadini e imprese e recuperare risorse per lo Stato, partendo da una rateizzazione “larga”, fino a 120 rate da pagare in 10 anni.

È l’ambiziosa proposta illustrata nel corso dell’incontro “Quale fisco per famiglie e imprese? Le proposte della Lega” che si è tenuto presso il Bosco di Don Venanzio a Pollutri (Chieti), promosso dal Dipartimento di Economia della Lega.

All’evento hanno partecipato, tra gli altri, i deputati Alberto Bagnai, vicepresidente gruppo Lega alla Camera e responsabile Economia del carroccio, Alberto Luigi Gusmeroli, presidente della Commissione Attività Produttive della Camera dei Deputati, Sabrina Bocchino, vice coordinatore regionale della Lega, Maurizio Bucci, segretario della provincia di Chieti, Francesco Del Prete, coordinatore di Vasto, e Daniela Sulpizio, responsabile regionale del Dipartimento Economia.

Nel corso del suo intervento Gusmeroli ha spiegato: “La nostra proposta è quella di una rateizzazione ‘larga’ fino a 120 rate mensili costanti. L’obiettivo è duplice: da un lato, permettere a milioni di cittadini di sanare il proprio arretrato fiscale e contributivo; dall’altro, aumentare le entrate statali e porre le basi per una riduzione futura della pressione fiscale”.

Una strada, ha aggiunto, “che farebbe risparmiare tempo e risorse a professionisti e cittadini, arrivando finalmente ad una burocrazia più snella”. La proposta si inserisce in un disegno più ampio di riforma del sistema tributario, “che la Lega continuerà a portare avanti in Parlamento”.

“Una sala bellissima e piena di gente a Pollutri per l’incontro sulle proposte della Lega, con cittadini, militanti e amministratori (non solo leghisti)”, ha detto Bagnai che ha ringraziato Sabrina Bocchino “per l’organizzazione, grazie a Alberto Gusmeroli per la disponibilità, grazie a tutti per la partecipazione”.

Soddisfatta Bocchino: “È stato un incontro molto partecipato, segno che questo è un tema molto sentito dai cittadini e dalle imprese del nostro territorio. Del resto, come sempre, la missione della Lega è quella di ascoltare e farsi portavoce delle istanze dei nostri territori. Continueremo a stare vicini alle Comunità e agli amministratori locali che sosterremo, attraversi il nostro costante impegno, in ogni sede. Ringrazio Gusmeroli e Bagnai per essere intervenuti e per il loro prezioso contributo”.