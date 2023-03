PESCARA – “È una giornata importante per la Lega Abruzzo, l’adesione di Mimmo Srour e di altri 24 tra ex sindaci ed amministratori locali, alcuni dei quali in carica, dimostra l’autorevolezza della Lega in Abruzzo e quanto il nostro partito stia crescendo”.

Così il segretario regionale della Lega e sottosegretario di stato all’Agricoltura e alla Sovranità alimentare (MASAF), Luigi D’Eramo, a margine della conferenza stampa svoltasi questa mattina a Pescara per presentare le 25 nuove adesioni alla Lega.

“Il loro ingresso contribuirà a disegnare una proposta politica sempre più aderente alle esigenze di tutto il territorio regionale. Sono tutte persone di spessore umano e professionale e con una grande esperienza politica ed amministrativa”, ha proseguito D’Eramo.

A salutare il loro ingresso nel carroccio è stato lo stesso leader Matteo Salvini: “Benvenuti nella Lega! Si tratta di donne e uomini con esperienza amministrativa. L’auspicio è di tornare presto nella splendida terra d’Abruzzo per parlare di sviluppo economico, lavoro e

infrastrutture”.

A rappresentare il folto gruppo è stato Mimmo Srour, ingegnere e già sindaco di Sant’Eusanio Forconese, ex assessore regionale ai Lavori Pubblici e assessore provinciale dell’Aquila.

“La Lega è il partito che meglio rappresenta la nostra visione di politica e di partito del territorio. Siamo qui per offrire esperienza e metodo al fine di continuare a garantire un buon governo agli abruzzesi”, ha affermato Srour.

Presenti all’appuntamento anche il neo vice segretario regionale Antonio Zennaro, il capogruppo in consiglio regionale, Vincenzo D’Incecco, ed i quattro segretari provinciali, dell’Aquila, Eliana Morgante, di Teramo, Jwan Costantini, di Chieti, Maurizio Bucci, e di Pescara, Emanuele Evangelista.

Hanno sottolineato Zennaro e D’Incecco: “La lega è composta da persone capaci, in grado di ascoltare il territorio e rispondere con forza e preparazione alle esigenze degli abruzzesi. Questi ingressi vanno in questa direzione qualificando quindi la nostra attività”.