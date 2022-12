LEGA A CONGRESSO: ALIANO SEGRETARIO DI SEZIONE MONTESILVANO

MONTESILVANO – Anthony Hernest Aliano, avvocato e già assessore del comune di Montesilvano, è il nuovo segretario della Lega per la sezione di Montesilvano, che comprende 27 comuni tra l’area vestina, di Manoppello e Nocciano, designato per acclamazione durante il congresso svoltosi ieri pomeriggio per rinnovare il direttivo del partito.

“Si rafforza il partito anche dal punto di vista politico-organizzativo in un’area importante nella quale contiamo già su tanti militanti e amministratori di assoluto valore che ringrazio profondamente per la fiducia accordata e per il loro rinnovato impegno a lavorare insieme ai cittadini per sviluppare al meglio il nostro territorio”, spiega Aliano.