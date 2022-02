LEGA: “A TERAMO E TORTORETO GRANDE PARTECIPAZIONE A GAZEBO PER CAMPAGNA TESSERAMENTO”

TORTORETO – “È stata l’occasione per incontrare tanti simpatizzanti e cittadini ed illustrare i risultati raggiunti come il recente stanziamento del Governo, fortemente voluto dalla Lega, di 7 miliardi per fare fronte al caro bollette”.

Così, in una nota, il deputato della Lega Antonio Zennaro che ha partecipato questa mattina ai gazebo a Teramo e a Tortoreto Lido per la campagna tesseramento 2022. Presenti, tra gli altri, il consigliere comunale Nico Carusi, l’assessore regionale Pietro Quaresimale e la consigliera regionale Simona Cardinali.

“Abbiamo anche potuto spiegare come, votando ‘Sì’ ai cinque referendum promossi dalla Lega, sarà possibile, tra aprile e giugno, cambiare finalmente il corso della giustizia italiana”, conclude Zennaro.