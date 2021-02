LEGA, A TERAMO SCONTRO SU INGRESSO COSTANTINI: “PROFILO GIUSTO”; “OPERAZIONI NON CONDIVISE”

TERAMO – Lega teramana spaccata per l’adesione del sindaco di Giulianova Jwan Costantini, un passaggio benedetto dai vertici regionali e nazionali che oggi lo hanno accolto con grande entusiasmo.

Ma tra i numerosi attestati di stima e messaggi di benvenuto arrivati in giornata, primo tra tutti quello del segretario regionale del carroccio, il deputato Luigi D’Eramo, che ne ha ufficializzato l’ingresso, non è passato inosservato il comunicato decisamente meno caloroso firmato da un pezzo della Dirigenza teramana che lamenta una condizione di “marginalità” chiedendo pubblicamente a D’Eramo di “coinvolgere gli amministratori comunali e provinciali dei territori” nelle decisioni.

E così, mentre la Lega di Giulianova ribadisce il proprio “No ad operazioni di breve respiro e non condivise dagli amministratori locali”, quella di Pineto “rigetta la soggezione al Pd” e a Teramo città “si vorrebbe diventare co-protagonisti del proprio destino politico, senza soggiacere al vociare di continui commissariamenti”, il segretario regionale tira dritto e parla di un “amministratore competente” che “incarna in pieno il profilo giusto per il nostro partito”,

A prendere le distanze dalla decisione dei vertici di partito sono Pietro Tribuiani, capogruppo Lega Giulianova; Gianni Mastrilli, consigliere Lega Giulianova; Domenico Sbraccia, capogruppo Lega Teramo; Luca Di Pietrantonio, già presidente Asp Atri; Pietro Palozzo consigliere Amp.

Costantini, ex coordinatore locale di Forza Italia, aveva clamorosamente vinto i ballottaggi del giugno 2019 alla testa di sei liste civiche, spuntandola proprio contro il leghista Pietro Tribuiani appoggiato dai partiti del centrodestra: è finita infatti 4.777 contro 4.718 voti.

Per i “dissidenti” teramani, “il 2021 è cominciato e sta continuando con un vorticoso giro, ai limiti dell’ipercinetico, sul territorio teramano da parte del Segretario Regionale, spesso con rimbalzi giornalistici di incontri ad personam con la costante di una ‘gattizzazione’ del partito e con avocazione di decisioni che ‘apparentemente’ disegnano per la Lega una condizione di ‘marginalità’ nel contesto teramano. Il flirt con Jwan Costantini, da mesi oscillante tra FdI e Lega, quasi ci fosse una concordanza indifferente tra i due partiti con offerte mai esplicitate, ma abbastanza intuibili in un gioco al rialzo; la remissività sulla Asp 2 e l’aver ‘scaricato’ il suo presidente a vantaggio di FI; la cessione della Presidenza al Pd dell’Amp ‘Torre del Cerrano’ (…a noi basta il Direttore!) abbisognano di spiegazioni! Per quel che ci riguarda la Lega di Giulianova ribadisce il proprio No ad operazioni di breve respiro e non condivise dagli amministratori locali, quella di Pineto rigetta la soggezione al Pd e a Teramo città si vorrebbe diventare co-protagonisti del proprio destino politico, senza soggiacere al vociare di continui commissariamenti. Vorrà il segretario regionale assumere pubblicamente posizioni e nel caso coinvolgendo gli amministratori comunali e provinciali dei territori su cui si sta in solitario operando? Le nostre posizioni sono pubbliche e chiare, aspettiamo quelle del segretario regionale”.

L’ingresso di Costantini alla Lega apre così a uno scenario inedito non solo all’interno del Comune di Giulianova ma apre al conflitto anche nella Lega teramana, che in Consiglio regionale vanta una nutrita rappresentanza con l’assessore Pietro Quaresimale e i consiglieri Simona Cardinali, Antonio Di Gianvittorio e Emiliano Di Matteo.

Gli stessi esponenti regionali si sono detti “fieri della sua adesione al progetto politico a lungo termine che stiamo portando avanti con l’obiettivo di dare risposte ai cittadini abruzzesi e agli italiani. L’amico Jwan Costantini, da sempre uomo di centrodestra, siamo certi costituirà punto di riferimento alle esigenze del territorio”.

E si tratta solo di uno dei tanti comunicati diffusi in giornata dalla Lega per celebrare il passaggio del primo cittadino di Giulianova nel partito: a sugellare l’ingresso il leader della Lega, Matteo Salvini: “Benvenuto a Jwan Costantini che da oggi entra a far parte della grande famiglia della Lega. Cresciamo, da Nord a Sud, e siamo sempre più determinati a lavorare per il bene degli abruzzesi e di tutti gli italiani”.

