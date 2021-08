LEGA: A VASTO SCATTA COMMISSARIAMENTO, VIA TASCIONE. A LANCIANO SCONTRO CON FDI PER CANDIDATO

VASTO – Fibrillazioni nella lega a vasto: l’avvocato Arnaldo Tascione, che ha deciso di non appoggiare il candidato sindaco del centrodestra Guido Giangiacomo, è stato sostituito da Vincenzo D’Incecco, capogruppo regionale della Lega, nominato commissario dal coordinatore abruzzese, il deputato Luigi D’Eramo.

Il figlio di Arlaldo Tascione, Francesco Tascione, sarà candidato in una delle liste di Alessandra Notaro, candidata sindaco di una coalizione formata dall’aggregazione civica La Buona Stagione, Vasto in Azione, Vasto 5.0 e Pro Vasto.

Fibrillazioni nel centrodestra invece a Lanciano: non c’è accordo tra il segretario di Fratelli d’Italia Etel Sigismondi e la Lega sulla scelta del candidato.

Fdi sarebbe pronta a fare un passo indietro rispetto alla candidatura di Paolo Bomba, la Lega insiste però sul fatto che il candidato deve essere un’espressione del partito e non dell’area civica.

Un accordo potrebbe essere trovato su Italo D’Autilio odontoiatra molto noto in città ma anche in questo caso la strada in salita.