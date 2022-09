L’AQUILA – Dopo Tiziano Genovesi, consigliere comunale di Avezzano, arrivano altri abbandoni nella Lega.

Lasciano i salviniani abruzzesi, in blocco dal Comune di San Salvo (Chieti), il sindaco Emanuela De Nicolis; la presidente del Consiglio comunale ed ex primo cittadino Tiziana Magnacca, l’assessore all’Ambiente Tony Faga e l’assessore al Commercio Carla Esposito; lascia anche il sindaco di Villalfonsina, sempre in provincia di Chieti, Mimmo Budano.

In una nota inviata al segretario regionale e deputato Luigi D’Eramo i cinque hanno comunicato la volontà di lasciare il partito al quale avevano aderito nel 2019, nel pieno dell’epopea salviniana, quando il partito veleggiava al 30%.

Intanto al Lega prosegue a testa bassa la campagna elettorale con appuntamenti previsti per oggi a Teramo, a Penne, Torino di Sangro, San Vito Chietino, Francavilla al Mare. In seguito alla proclamazione del lutto cittadino emanato dal Comune di Avezzano oggi, per il tragico incidente della piccola Alessia che ha sconvolto l’intera comunità, nel rispetto assoluto della giornata, il coordinamento Marsicano della Lega, previsto per oggi è stato annullato e rimandato a domenica 4 settembre, presso l’hotel Olimpia alle 11.

E proprio mentre la campagna elettorale sta entrando nel vivo gli ormai ex leghisti vanno via non senza aver augurato a D’Eramo e al partito “ogni buona fortuna”.

Non è emerso il nuovo approdo dei fuoriusciti ma secondo quanto si è appreso potrebbero approdare in Forza Italia, partito in difficoltà per via della traballante posizione del coordinatore regionale, Nazario Pagano, al quale è stato negato un collegio sicuro uninominale spostato nelle Marche, fatto che lo ha costretto a candidarsi capolista al proporzionale alla Camera.

Sempre stando a quanto trapela dagli ambienti politici di centrodestra, sembra che le operazioni fatte in campagna elettorale e quindi non finalizzate solo al consenso ma anche a creare problemi all’altro partito, in questo caso l’alleato di centrodestra, siano orchestrate dal presidente del Consiglio regionale, Lorenzo Sospiri, capolista al Senato, indicato dai vertici nazionali, tra cui il coordinatore nazionale, Antonio Tajani, come il nuovo coordinatore abruzzese al posto di Pagano, per la rifondazione degli azzurri in regione.

E Sospiri ed i suoi fedelissimi, avrebbero già cominciato. Forza Italia potrebbe essere anche l’approdo di Genovesi che, a differenza dei cinque in provincia di Chieti, ha organizzato un’uscita scenografica con l’annuncio attraverso un comunicato mercoledì scorso e la conferenza stampa ieri nella quale l’ex candidato sindaco del centrodestra alle comunali di Avezzano (imposto dalla Lega) si è tolto qualche sassolino dalla scarpa contro i dirigenti, in particolare il segretario D’Eramo, deputato uscente e ricandidato come capolista al proporzionale alla Camera. Sempre in piena campagna elettorale.

