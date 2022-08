LEGA ABRUZZO: AQUILANO LUCA DANASCHI RESPONSABILE CAMPAGNA ELETTORALE ELEZIONI POLITICHE

L’AQUILA – Il segretario nazionale della Lega, Matteo Salvini, ha nominato Luca Danaschi quale responsabile federale della campagna elettorale per le elezioni politiche del prossimo 25 settembre nella regione Abruzzo.

La decisione è stata adottata “sentito il commissario regionale”, il deputato aquilano Luigi D’Eramo. Luca Danaschi, 48 anni aquilano, è da anni responsabile organizzativo regionale.

Danaschi è entrato nella Lega nel 2016 dopo essere stato per decenni imprenditore di successo nel settore della ristorazione e dell’intrattenimento notturno all’Aquila e in Abruzzo.

Noto e stimato professionista dell’organizzazione di eventi e della sicurezza, può vantare un rapporto importante con Salvini non solo per il suo impegno in Abruzzo ma anche per la organizzazione e la gestione di eventi elettorali del leader nazionale in particolare in Puglia e Basilicata.