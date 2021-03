LEGA ABRUZZO, CASANOVA: “BUON LAVORO AI NEO NOMINATI, INTENSO LAVORO DI SQUADRA PER LA COMUNITA'”

ROMA – “Con le nuove nomine regionali e provinciali si allarga e si struttura ancora più solidamente la famiglia Lega in Abruzzo, accrescendo il suo radicamento sui territori e perseguendo con più slancio di ieri l’intenso lavoro al servizio della comunità portato avanti sino ad oggi e per il quale ringrazio in primis il segretario regionale onorevole Luigi D’Eramo“.

Così, in una nota, l’europarlamentare Lega Massimo Casanova a margine delle nuove nomine negli organismi di partito: “Conosco bene le problematiche di una regione straordinaria e al contempo complessa come l’Abruzzo, l’impegno della Lega è teso, oggi più di ieri, a qualificare con passione e visione l’offerta politica ed amministrativa della sua classe dirigente per rispondere concretamente e con efficienza alle istanze di una comunità che, a giusta ragione, ambisce a crescere e a valorizzare le sue straordinarie e numerose risorse”.

“È per questo che la Lega è in campo ed è questo il fine precipuo del nostro lavoro, che tante adesioni autorevoli sta intercettando sul territorio. Un accrescimento di cui sono estremamente felice, consapevole che tutto è perfettibile e che tanto lavoro c’è ancora da fare per aiutare un’intera Regione ad afferrare finalmente il ruolo che le spetta nel panorama nazionale. A ciascuno dei componenti dei nuovi organismi di partito il mio fiducioso ed entusiasta buon lavoro, certo che sapranno dare il massimo nel ruolo che hanno meritato di rivestire e che sono attesi alla dura prova del servizio alla comunità abruzzese. Per parte mia, sono e sarò sempre presente ogni qualvolta il mio contributo verrà richiesto. Siamo tutti chiamati ad un grande lavoro di squadra. L’Abruzzo merita il meglio”, conclude Casanova.

