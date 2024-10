LEGA ABRUZZO: CRITELLI, “BUON LAVORO A SEGRETARIO D’INCECCO, GRAZIE A D’ERAMO, ESEMPIO PER GIOVANI”

L’AQUILA – “La Lega Giovani accoglie con favore la nomina del segretario federale Matteo Salvini, certi che Vincenzo D’Incecco saprà ben guidare la Lega, partito che da anni scrive la storia, politica e non, di questa Regione. Al sottosegretario di Stato Luigi D’Eramo rivolgiamo un grande grazie: la sua azione, contraddistinta da una profonda passione e professionalità nel fare Politica (con la P maiuscola) è stata, e continuerà ad essere, di grande insegnamento per noi giovani”.

Cosi, in una nota, Nino Giuseppe Critelli, segretario della Lega Giovani Abruzzo.

“Siamo al fianco del segretario D’Incecco che, in questi anni nella veste di capogruppo in Consiglio regionale, ha sempre avuto un occhio di riguardo per il nostro giovanile; siamo sicuri che saprà condurre la Lega verso nuovi storici risultati”, conclude.