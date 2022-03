LEGA ABRUZZO, D’ERAMO: “CON MINISTRO STEFANI AL LAVORO PER DISABILI, FAMIGLIE E TERZO SETTORE”

TERAMO – “A Martinsicuro c’è stata la prima tappa sulla costa per il ministro della Disabilità Erika Stefani, e siamo stati accolti dal sindaco Massimo Vagnoni e dalle associazioni locali che operano nel terzo settore insieme ai rappresentanti delle istituzioni scolastiche, per un confronto costruttivo e toccante sulle priorità che riguardano le categorie più esposte, come quella della disabilità”.

Così, in una nota, il segretario regionale della Lega Abruzzo, l’onorevole Luigi D’Eramo, che oggi accompagna il ministro nel suo tour abruzzese insieme ai deputati del carroccio, Giuseppe Bellachioma e Antonio Zennaro, l’assessore regionale, Pietro Quaresimale, il coordinatore provinciale di Teramo, Jwan Costantini, il consigliere regionale e vice segretario regionale, Emiliano Di Matteo, il consigliere regionale Simona Cardinali, la responsabile regionale dipartimento disabilità Lega, Maria Di Domenico, il consigliere comunale di Tortoreto e vice coordinatore provinciale Nico Carusi.

“Più attenzione da parte delle istituzioni, una richiesta che sarà accolta a tutti i livelli, quello regionale fino al governativo, in primis con l’impegno del nostro ministro – aggiunge – Nel pomeriggio saremo a Tortoreto con le associazioni del territorio e con l’amministrazione comunale per continuare il confronto sul territorio e parlare anche dei progetti per il turismo accessibile e inclusivo per le persone con disabilità, e delle opportunità che verranno dai fondi PNRR”.

“Il buon governo della Lega si conferma per essere il governo della presenza e dell’ascolto, accanto ai comuni, partendo proprio dalla reale comprensione delle problematiche che riguardano i cittadini”, conclude D’Eramo.