LEGA ABRUZZO, D’ERAMO: “IMPEGNI IMPORTANTI ASPETTANO ALIANO”

L’AQUILA – “Ho chiamato a compiti diversi e maggiormente gravosi l’avvocato Anthony Aliano, chiedendogli un impegno costante sul partito finalizzato a mantenere sempre alta la qualità delle proposte e della programmazione che la Lega deve garantire su ogni territorio della regione”.

Queste le parole del segretario regionale della Lega Luigi D’Eramo sui nuovi impegni istituzionali dell’avvocato Aliano, già assessore a Montesilvano.

Ad annnunciare le sue dimissioni da assessore, qualche ora fa in una nota, lo stesso Aliano che ha spiegato: “Ho appena reso le dimissioni dalla carica di assessore della mia città. Una scelta dolorosa, chi mi conosce lo sa, che ho assunto in quanto il segretario regionale del mio partito, onorevole Luigi D’Eramo, che ringrazio, mi ha prospettato un impegno maggiore sul nostro partito, la Lega Salvini Premier Abruzzo, che ho inteso accettare con entusiasmo”.

“Lo ringrazio per il grande lavoro che ha svolto da assessore al comune di Montesilvano che in ogni caso continuerà al fianco del Sindaco Ottavio De Martinis, rispetto al quale siamo tutti concentrati per sostenerlo nella sfida che lo vede protagonista quale candidato alla Presidenza della Provincia di Pescara”.