LEGA ABRUZZO, D’ERAMO: “PARTITO COMPATTO, SUBITO TOUR CON RIUNIONI IN OGNI COMUNE”

PESCARA – “La Lega è un partito compatto, abbiamo già calendarizzato, a partire dalla prossima settimana, un tour con un incontro per ogni comune della regione, lavoreremo senza sosta per migliorare l’azione politica in tutto il territorio regionale per restare con efficacia ancora maggiore il partito degli abruzzesi. Poi, a dicembre è prevista un’assemblea programmatica”.

Così il segretario regionale del Carroccio, Luigi D’Eramo, al termine della segretaria politica aperta ai consiglieri e agli assessori regionali e ai quattro segretari provinciali che si è da poco conclusa a Pescara.

Nel corso della partecipata riunione è stato analizzato il voto alle politiche di domenica scorsa e tracciata l’attività per i prossimi mesi.

“Nel corso della segreteria politica regionale abbiamo avuto un proficuo momento di riflessione iniziato con un’analisi del voto e culminata con un serrato programma di lavoro e di attività sul territorio per migliorare l’azione politica in Regione”, ha concluso D’Eramo.

Domania alle 11a all’Aquila il coordinatore abruzzese del Carroccio terrà una conferenza stampa.