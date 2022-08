LEGA ABRUZZO: D’ERAMO, “PARTITO IERI SERA DALL’AQUILA TOUR ELETTORALE, 100 INCONTRI IN 25 GIORNI”

L’AQUILA – È partito ieri sera dall’Aquila il tour elettorale della Lega Abruzzo in vista delle politiche del 25 settembre prossimo, annunciato dai vertici regionali con ben 100 incontri in 25 giorni “per serrare le fila e promuovere una forte azione sul territorio e parlare con la gente”.

Il coordinatore regionale, Luigi D’Eramo, deputato uscente e ricandidato come capolista al collegio plurinominale della Camera dei deputati, insieme al vice presidente della Giunta regionale, Emanuele imprudente, ha riunito un folto gruppo di dirigenti, amministratori e simpatizzanti per dare indicazioni ed entrare nel vivo della campagna elettorale.

“Abbiamo cominciato dall’Aquila dove otto anni fa è iniziata la crescita esponenziale in Abruzzo con l’ingresso di 5 consiglieri comunali tra cui il sottoscritto ed Imprudente – spiega D’Eramo -. La Lega è in piena mobilitazione perché vuole dare un contributo importante alla cavalcata che porterà alla guida del paese il Carroccio e il Centrodestra. C’è entusiasmo, fervore e voglia di fare e sacrificarsi, nel pieno spirito salviniano. Abbiamo l’occasione, concreta, di cambiare l’Italia ed accompagnarla fuori da questo momento per certi versi drammatico. Stiamo lavorando, dalla base agli eletti, a testa bassa per arrivare al cuore dei cittadini, anche ai tantissimi indecisi, e spiegare che l’unica proposta per il loro futuro e quello dei loro figli, è quella della Lega e della Coalizione. Il PD e il Centrosinistra che governano senza aver mai vinto una elezione negli ultimi dieci anni, porteranno il paese nel baratro con l’aumento delle tasse e l’apertura dei confini a tutti. Sul territorio in prima linea tutti i candidati che si stanno dimostrando davvero molto attivi”. Oggi il tour continua con incontri in Valle Peligna ed Alto Sangro”.