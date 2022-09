LEGA ABRUZZO, D’ERAMO: “TOUR COMUNI PARTE DOMANI DA TERAMO”

L’AQUILA – “Il risultato elettorale di domenica scorsa è uno stimolo per ripartire meglio e fare di più, e non c’è modo migliore che rilanciare l’azione politica ascoltando le istanze dei cittadini, in sostanza battendo in lungo e in largo i territori ed incontrando la gente”.

Così il segretario della Lega, Luigi D’Eramo, che lancia la sfida per le amministrative del prossimo anno e per le regionali del 2024.

“Domani pomeriggio a Teramo ci sarà la prima riunione con sostenitori, militanti e tutti gli amministratori per mettere le basi anche per le prossime amministrative senza tralasciare l’appuntamento per le regionali. Dal capoluogo teramano, dove si vota la prossima primavera, parte simbolicamente un tour per serrare le fila del partito e rafforzare l’immagine del Carroccio tra la gente. La Lega – conclude D’Eramo – ha lanciato un tour che farà tappa in tutti i comuni abruzzesi”.