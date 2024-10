L’AQUILA – Vincenzo D’Incecco, capogruppo della Lega in Consiglio regionale, è il nuovo coordinatore del carroccio in Abruzzo.

L’ufficialità arriva in una nota con la quale viene comunicato il rinnovo dei vertici sia in Abruzzo che in Molise, dove è stato nominato nuovo coordinatore l’europarlamentare Aldo Patriciello.

Raccolgono il testimone rispettivamente di Luigi D’Eramo e Michele Marone, entrambi impegnati con ruoli istituzionali rilevanti, rispettivamente come sottosegretario al Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste e assessore regionale.

“Grazie a Luigi e Michele e buon lavoro a Vincenzo e Aldo: l’obiettivo è continuare l´impegno degli ultimi anni per rendere la Lega sempre più forte e radicata”, scrive il leader Matteo Salvini, vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti.

La notizia era stata anticipata già nei scorsi da AbruzzoWeb, dopo le voci, sempre più insistenti, di un possibile commissariamento e rimozione per responsabilità nella gestione del partito da parte dell’uomo forte dei salviniani, ex deputato ed attualmente sottosegretario di Stato all’Agricoltura, in sella dal 2020 al vertice del partito in Abruzzo dopo il defenestramento dell’altro deputato Giuseppe Bellachioma, tornato a galla come responsabile regionale del neonato movimento “Noi con Vannacci”.

Secondo quanto appreso da fonti del centrodestra, l’intento di Salvini, che ha avviato una seria riflessione sulla riorganizzazione del partito nei livelli regionali, sarebbe quello di separare innanzitutto i ruoli di governo da quelli dei vertici politici del partito nei territori regionali.