LEGA ABRUZZO: D’INCECCO SEGRETARIO, “GRAZIE A SALVINI PER FIDUCIA”, D’ERAMO, “LA PERSONA GIUSTA”

L’AQUILA – “Ringrazio Matteo Salvini per la fiducia che con la nomina a coordinatore regionale della Lega Abruzzo ha voluto accordarmi. Fiducia che mi impegnerò a ricambiare mettendo tutto me stesso affinché il partito sia sempre più forte e radicato sul territorio. Ma un grande ringraziamento va anche al vice segretario federale Claudio Durigon, vicino alla nostra regione, e naturalmente al Sottosegretario Luigi D’Eramo, che proseguirà ad essere per tutti noi una guida e un punto di riferimento”.

Così il neosegretario regionale della Lega, Vincenzo D’Incecco, capogruppo in consiglio regionale, che ha raccolto il testimone dal sottosegretario di Stato al Masaf Luigi D’Eramo, che ora potrà dedicarsi al suo ruolo di governo con maggiori energie e che di D’Incecco dice: “con lui continueremo il grande lavoro di questi anni, il radicamento sul territorio e il coordinamento dell’impegno amministrativo nelle istituzioni”.

Spiega ancora D’Incecco: “con D’Eramo, che ha svolto un grande lavoro, in questi anni abbiamo operato in piena sintonia, spalla a spalla, e oggi possiamo contare su una squadra coesa. Con la stessa sintonia, continueremo a portare avanti le battaglie per l’Abruzzo e gli abruzzesi. Insieme ai dirigenti del partito, agli amministratori locali, alla Lega Giovani e ai militanti sono certo che potremo fare un ottimo lavoro, rafforzando sempre di più, come detto, la presenza del partito sui territori. I cittadini sono la forza della Lega e andremo avanti per rispondere alle loro esigenze, come abbiamo sempre fatto”.

Sulla stessa lunghezza d’onda D’Eramo: “Sono orgoglioso di aver condiviso il nome per la scelta del nuovo segretario della Lega Abruzzo. Alla luce della necessità di diversificare il più possibile i ruoli di governo da quelli di partito, così da poter dare il massimo ognuno nelle proprie responsabilità, con D’Incecco continueremo il grande lavoro di questi anni, il radicamento sul territorio e il coordinamento dell’impegno amministrativo nelle istituzioni. Il mio ringraziamento va a tutti i dirigenti e militanti con i quali ho condiviso un percorso lungo tanti anni e ricco di tante soddisfazioni. Ma il ringraziamento più sincero lo devo al nostro leader Matteo Salvini per la fiducia, la stima e il sostegno che mai ha fatto mancare nei miei confronti e nei confronti del partito abruzzese. Il mio impegno continuerà al fianco di Vincenzo D’Incecco e dei tanti abruzzesi che credono nei valori della Lega”.