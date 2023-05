LEGA ABRUZZO: “DISSENSO CON I VERTICI”, VANNO VIA SEI AMMINISTRATORI DOPO ADDIO DE RENZIS

L’AQUILA – Ancora polemiche nel centrodestra che governa la Regione Abruzzo, questa volta in seno alla Lega, conseguenza della uscita nei giorni scorsi dall’addio del consigliere regionale pescarese Luca De Renzis, entrato nell’assemblea come primo dei non eletti in surroga di Nicoletta Verì, nominata assessore alla Sanità dopo le elezioni del febbraio del 2019.

A meno di un anno dalle elezioni del prossima primavera in cui la maggioranza si presenta come favorita, in una nota i sei amministratori locali del Carroccio annunciano il loro abbandono in evidente divergenza con i vertici dirigenziali del partito guidato dal sottosegretario all’Agricoltura, l’aquilano Luigi D’Eramo.

Si tratta come recita il comunicato stampa, di Enrico Valentini, sindaco di Catignano (Pescara), Agostino Castagna, consigliere comunale dello stesso comune e vicepresidente di Ater di Pescara, Lorenzo Mucci, ex sindaco di Nocciano (Pescara), Giovanna Speziale, prima degli eletti nello stesso comune “vicesindaco di imminente nomina”, Angelita Palumbo, candidata alle regionali del 2019 con 2.400 preferenze, e Gabriele Finocchio, presidente della società pubblica partecipata di Pescara Provincia Ambiente.

“Ringraziamo il leader nazionale della Lega Matteo Salvini e il Coordinatore regionale D’Eramo per il percorso e per l’esperienza maturata all’interno della Lega, con la quale abbiamo condiviso valori, obiettivi e una deontologia politica e morale alla quale riteniamo di dover tenere fede – spiegano i sei -. Ed è infatti proprio il rispetto di quella deontologia che oggi ci impone di lasciare la Lega non potendo condividere metodi, espressioni e comportamenti di coloro ai quali è stata affidata la guida del partito in Abruzzo. Se un ‘cosiddetto’ leader locale, in questo caso D’Eramo, assiste inerme all’emorragia di consiglieri e amministratori locali che ogni giorno si dissociano e lasciano il partito, senza fare nulla, senza porsi domande e, possibilmente, cercare risposte, ma piuttosto abbandonandosi al vituperio, è evidente che l’esperienza leghista in Abruzzo è destinata a naufragare e non occorre la sfera di cristallo per prevedere una debacle ai prossimi appuntamenti elettorali”.

I sei difendono De Renzis dall’attacco di D’Eramo seguito alla sua fuoriuscita del presidente della Giunta per il regolamento: “D’Eramo ha attaccato il consigliere regionale uscito dalla Lega De Renzis, abbandonandosi a un mal di pancia stizzito e scomposto, anziché fare un mea culpa, e ricordare e ammettere che De Renzis è l’unico amministratore regionale della Lega che ha tenuto insieme in questi anni un gruppo facendo sentire e vedere in modo tangibile la propria presenza a servizio delle esigenze del territorio”.

