LEGA ABRUZZO, DOMANI A CELANO LA PRESENTAZIONE DEI CANDIDATI ALLE PROSSIME POLITICHE

CELANO – Appuntamento domani, domenica 11 settembre alle 18.30, nella sala conferenze “Enrico Fermi” di Celano, per un incontro pubblico organizzato dalla Lega Abruzzo.

Insieme al segretario regionale del partito, il deputato Luigi D’Eramo, la neo coordinatrice della Provincia dell’Aquila Eliana Morgante, presidente dell’Adsu (Azienda per il diritto agli studi universitari), accoglierà cittadini e sostenitori per esporre il programma elettorale in vista delle elezioni politiche del 25 settembre.

Oltre al deputato uscente D’Eramo, candidato al collegio proporzionale della Camera, saranno presenti tutti gli altri candidati della competizione elettorale.

Il capogruppo in consiglio regionale Vincenzo D’Incecco, candidato capolista al Senato, il direttore generale dell’Arap (Agenzia regionale attività produttive) Antonio Morgante, candidato al Senato, il deputato Antonio Zennaro, candidato alla Camera.

All’evento parteciperà anche il vice presidente della Giunta regionale Emanuele Imprudente.

