LEGA ABRUZZO: DOMANI CONFERENZA STAMPA D’ERAMO E D’INCECCO A PESCARA

PESCARA – È stata convocata per domani alle 12:00, presso il comitato elettorale di Pescara, in corso Vittorio Emanuele II, 78, una conferenza stampa per gli aggiornamenti sulla campagna elettorale e la comunicazione sui comizi di chiusura.

Saranno presenti il segretario regionale del Carroccio, il deputato Luigi D’Eramo, ricandidato capolista al proporzionale della Camera dei Deputati e il capogruppo in consiglio regionale, Vincenzo D’Incecco, candidato capolista al proporzionale del Senato alle prossime elezioni politiche di domenica 25 settembre