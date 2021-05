LEGA ABRUZZO: GAZEBO “MANGIACOMEPARLI”, PETIZIONE IN DIFESA DI CIBO VERO E MADEINITALY

L’AQUILA – Sabato 29 e domenica 30 maggio la Lega torna in 2.000 piazze italiane per incontrare, ascoltare, coinvolgere.

#Mangiacomeparli, questo il nome dell’iniziativa, sarà anche in Abruzzo con oltre 20 gazebo in altrettante piazze.

“La Lega si schiera a difesa del Made in Italy e delle eccellenze delle produzioni italiane contro Nutriscore, vino senza alcol, carne e latte finti, farine di insetti. Ai gazebo i sottoscrittori potranno trovare il Disegno di legge della Lega ‘Promozione e tutela della dieta mediterranea e divieto dell’uso degli insetti e farine di insetti nelle mense pubbliche e scolastiche'”, si legge in una nota.

“Duemila gazebo da Nord a Sud, in tutte le Regioni d’Italia, per raccogliere le firme degli italiani a difesa del Made in Italy messo a rischio da concorrenza sleale e follie europee – dice il leader Matteo Salvini – Ringrazio militanti, sindaci e sostenitori abruzzesi per lo sforzo straordinario: è la prima mobilitazione nazionale – in tutta la politica italiana – dopo un anno di chiusura e al nostro fianco ci saranno anche i produttori. È un altro segnale di ritorno alla vita e alla normalità, siamo orgogliosi di celebrarlo a difesa dell’Italia”.

Oltre che ai gazebo, la raccolta firme #Mangiacomeparli a difesa del Made in Italy sara’ attiva anche qui online legaonline.it/mangiacomeparli da sabato 29 maggio.