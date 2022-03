LEGA ABRUZZO: GIACOMO D’IGNAZIO RESPONSABILE DIPARTIMENTO ECONOMIA REGIONALE

TERAMO – “Sono onorato di aver ricevuto la nomina come Responsabile del Dipartimento Economia regionale”.

L0 annuncia in una nota Giacomo D’Ignazio, presidente di Fira, la Finanziaria regionale abruzzese.

“Ringrazio il Senatore Alberto Bagnai, capo dipartimento economia nazionale, per l’attestazione di fiducia e il Segretario regionale l’Onorevole Luigi D’Eramo per la stima nei miei confronti” e conclude: “elaborerò proposte e contenuti per migliorare la nostra offerta politica, con un dialogo costante con i cittadini, enti, associazioni per continuare a garantire il buon governo di cui la lega del massimo interpretare”