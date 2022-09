LEGA ABRUZZO, GLI APPUNTAMENTI ELETTORALI DI OGGI. RINVIATO PER LUTTO INCONTRO DI AVEZZANO

L’AQUILA – Tanti gli appuntamenti di oggi sabato 3 settembre, in Abruzzo dei candidati della Lega alla Camera dei deputati e al Senato alle elezioni politiche del prossimo 25 settembre.

In seguito alla proclamazione del lutto cittadino emanato dal Comune di Avezzano, per il tragico incidente della piccola Alessia che ha sconvolto l’intera comunità, nel rispetto assoluto della giornata, il coordinamento Marsicano della Lega, è stato invece annullato e rimandato a domenica 4 Settembre, presso l’hotel Olimpia alle ore 11:00

A Teramo dalle ore 10 al mercato comunale il deputato uscente Antonio Zennaro, candidato nel collegio plurinominale Abruzzo alla Camera, sarà a disposizione dei cittadini per ascoltare le istanze territoriali e illustrare temi e priorità del programma elettorale;

A Penne alle ore 11.30 apertura del comitato elettorale in Corso Alessandrini 35, con il capogruppo in consiglio regionale Vincenzo D’Incecco, capolista al collegio plurinominale Abruzzo al Senato;

In provincia di Chieti il senatore uscente, Alberto Bagnai, candidato all’uninominale di Chieti alla Camera, incontrerà gli elettori in quattro eventi: ore 14 a Torino di Sangro, presso il Chiosco Da Pippo, alle ore 15 a Fossacesia al Mimì Beach, alle 17 a San Vito Chietino al Belvedere Marconi, alle 19 a Francavilla al Mare al Caffè Melò;

Ad Avezzano, in mattinata, il deputato uscente e segretario regionale Luigi D’Eramo, ricandidato come capolista collegio plurinominale Abruzzo alla Camera, sarà impegnato con i quadri del partito per un tavolo programmatico riguardante i problemi della città e della Marsica.