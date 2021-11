LEGA ABRUZZO: IL 27 NOVEMBRE QUARTA ASSEMBLEA REGIONALE CON TOCCALINI E CRIPPA

L’AQUILA – “Siamo arrivati alla quarta assemblea regionale del nostro movimento abruzzese”.

Lo scrive in una nota il vice coordinatore federale della Lega Giovani Francesco De Santis. L’assemblea si svolgerà a L’Aquila il 27 novembre presso la Sede Ance.

“Ospiti con noi saranno il vice segretario della Lega On. Andrea Crippa, il coordinatore giovani Luca Toccalini, Alessandro Verri, Capogruppo Lega a Milano e On. Daniele Catalano, Capogruppo Lega nel XI Municipio a Roma. Aprirà l’assemblea il Segretario regionale della Lega On. Luigi D’Eramo“, dice De Santis.

“Sarà l’occasione, – prosegue – oltre che per rincontrarci tra militanti e amministratori locali, anche per fare il punto insieme sul futuro del movimento e sulle sfide che attendono la nostra generazione dal Lavoro all’emergenza ambientale, dalla riforma della Scuola al ruolo delle Università. La Lega nella quale crediamo – conlcude – è quella che studia, costruisce, lavora per un progetto politico fresco, dinamico, moderno. Fuori dalle dinamiche elettorali e personalistiche di chi vive la politica come carrierismo e interesse. La Lega nella quale crediamo è quella che valorizza i propri giovani e costruisce il futuro al fianco di Matteo Salvini”