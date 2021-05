LEGA ABRUZZO INCONTRA SALVINI: “TORNARE A CORRERE PER CRESCERE”

ROMA – “Incontro proficuo dedicato alla Regione Abruzzo con il nostro leader Matteo Salvini. Un importante focus sulle criticità che questo periodo di pandemia ha provocato sul fronte sanitario, economico e sociale, alle quali la Lega sta rispondendo con uno sforzo straordinario per un rapido ritorno alla normalità”.

Lo scrive su Facebook l’europarlamentare della Lega, eletto nella circoscrizione Sud, Massimo Casanova. All’incontro, che si è svolto a Roma nell’ufficio del leader del carroccio, hanno partecipato il segretario regionale Luigi D’Eramo, il vicesegretario regionale Massimiliano Foschi, gli assessori regionali Nicoletta Verì, Nicola Campitelli, Emanuele Imprudente e Pietro Quaresimale.

“L’Abruzzo, e più in generale le regioni del Sud, sono a pieno titolo nella agenda mia personale e della Lega tutta – dice Casanova – Assieme a Salvini, che ringrazio del tempo che sempre dedica ai territori senza risparmiarsi, per un solo obiettivo: tornare a correre per crescere, avanti tutta”.