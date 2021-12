LEGA ABRUZZO: INCONTRO CON AMMINISTRATORI LOCALI SU ATTIVITA’ E STRATEGIA MANOVRA FINANZIARIA

LEGA – “Mille proroghe, legge di Bilancio, Pnrr queste sono i tre grandi appuntamenti delle prossime settimane per questo abbiamo riunito i nostri sindaci ed i nostri amministratori per spiegare il lavoro che la Lega sta portando avanti al Governo ma soprattutto per raccogliere le istanze dal territorio e tradurle in emendamenti.”

Il commento è del segretario regionale della Lega, il deputato Luigi D’Eramo al margine della riunione operativa svoltasi ieri pomeriggio a San Giovanni Teatino, in provincia di Chieti.

Assieme al Deputato, erano presenti il deputato Antonio Zennaro, il Vice Presidente della Giunta regionale Emanuele Imprudente, Marcello Antonelli, responsabile degli enti locali del partito, e Maurizio Bucci, coordinatore dei Sindaci del partito

“Sono emerse numerose esigenze alle quali lavoreremo, sia in Parlamento che negli Enti locali – ha detto Zennaro -. Si è discusso delle necessità dei territori, come ad esempio il problema della carenza dei segretari comunali, e l’aumento del costo pubblica illuminazione che grava sulle casse dei Municipi. La Lega si è presa a carico queste ed altre problematiche, e in maniera pragmatica farà il possibile per portare a casa i risultati sperati. La peculiarità, e quindi il punto di forza della Lega, è saper essere presente in modo trasversale nel panorama politico nazionale ed europeo e quindi rappresenta l’auspicata autorevolezza anche nella risoluzione delle problematiche locali.”