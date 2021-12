LEGA ABRUZZO: ISTITUITO COORDINAMENTO PER RIFORMA DELLE SOCIETÀ ED ENTI PARTECIPATI

L’AQUILA – E’ stato istituito all’interno del dipartimento enti locali della Lega Abruzzo un specifico coordinamento per la riforma delle società ed enti partecipate che è stato affidato dal Segretario Regionale Luigi D’Eramo, sentito il Responsabile regionale degli Enti locali Marcello Antonelli, all’onorevole Antonio Zennaro.

“Ringrazio il Segretario Regionale ed il Responsabile Enti locali per avermi assegnato questo importante incarico” – dichiara l’onorevole Zennaro – ” Oggi più che mai le società pubbliche locali possono svolgere un ruolo strategico per la progettazione in un’ottica PNRR e di coinvolgimento e protagonismo rispetto alle esigenze dei vari territori.”