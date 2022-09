LEGA ABRUZZO, TACCUINO ELETTORALE: GLI APPUNTAMENTI IN PROGRAMMA DOMANI

L’AQUILA – Sono questi i principali appuntamenti di domani, sabato 3 settembre, in Abruzzo dei candidati della Lega alla Camera dei deputati e al Senato alle elezioni politiche del prossimo 25 settembre.

A Teramo dalle ore 10 al mercato comunale il deputato uscente Antonio Zennaro, candidato nel collegio plurinominale Abruzzo alla Camera, sarà a disposizione dei cittadini per ascoltare le istanze territoriali e illustrare temi e priorità del programma elettorale;

a Penne alle ore 11.30 apertura del comitato elettorale in Corso Alessandrini 35, con il capogruppo in consiglio regionale Vincenzo D’Incecco, capolista al collegio plurinominale Abruzzo al Senato;

in provincia di Chieti il senatore uscente, Alberto Bagnai, candidato all’uninominale di Chieti alla Camera, incontrerà gli elettori in quattro eventi: ore 14 a Torino di Sangro, presso il Chiosco Da Pippo, alle ore 15 a Fossacesia al Mimì Beach, alle 17 a San Vito Chietino al Belvedere Marconi, alle 19 a Francavilla al Mare al Caffè Melò;

ad Avezzano, in mattinata, il deputato uscente e segretario regionale Luigi D’Eramo, ricandidato come capolista collegio plurinominale Abruzzo alla Camera, sarà impegnato con i quadri del partito per un tavolo programmatico riguardante i problemi della città e della Marsica.