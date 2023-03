LEGA: ANDREA SCORDELLA SEGRETARIO SEZIONE PINETO-SILVI, ELETTO ANCHE IL DIRETTIVO

SILVI – Nel congresso provinciale della Lega i militanti dei comuni di Silvi e Pineto hanno designato Andrea Scordella, sindaco di Silvi, come segretario di sezione del partito.

Nel corso del congresso presieduto da Pierluigi Tancredi sono stati eletti i due componenti del consiglio direttivo: si tratta di

Francesca Seconetti Secone e Mario Chiatamone Ranieri.

“Ringrazio tutti i militanti per la fiducia ricevuta, è per me di forte stimolo per aumentare le iniziative volte ad arricchire il nostro territorio. Con la vostra collaborazione unita ad un prezioso lavoro di squadra con i tanti amministratori della Lega, sia al livello regionale che nazionale, faremo crescere il partito di Matteo Salvini nella nostra zona”, commenta in una nota il neo segretario Scordella.