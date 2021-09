LEGA AVEZZANO: IL NUOVO COORDINAMENTO CITTADINO

AVEZZANO – Subito dopo le amministrative è iniziato un percorso di riorganizzazione della Lega Salvini Premier nel comune di Avezzano, percorso che ha portato alla presentazione dello scorso sabato della nuova classe dirigente comunale, alla presenza del vicesegretario federale, l’onorevole Andrea Crippa, del segretario regionale, l’onorevole Luigi D’Eramo, del commissario provinciale Tiziano Genovesi e della coordinatrice marsicana Pamela Di Iorio.

“I tempi sono stati i giusti per poter avere tutte le interlocuzioni necessarie e fare tutti quei passaggi che portassero non alla stesura di una lista di nomi, ma alla costruzione della miglior squadra possibile, una squadra fatta di professionalità, volontà, serietà, ma soprattutto la convinta condivisione di linee ben precise, idee e battaglie, proprie del partito che rappresento e del suo Leader, Matteo Salvini”, spiega in una nota il commissario cittadino Giancarlo Cipollone.

“La composizione della squadra dirigente di Avezzano, frutto di un percorso tra la gente e per la gente, è rappresentativa di tutti i settori produttivi, associativi della nostra città, andando anche a coprire e dare un punto di riferimento ad ogni frazione e quartiere. Questo direttivo avrà l’onore e l’onere di contribuire alla costante crescita del nostro partito in città, discutendo e prendendo decisioni chiare e perseguibili sulla linea programmatica che sarà portata all’attenzione dell’amministrazione comunale, lavorando nella direzione di rendere la nostra Avezzano città più vivibile, più attrattiva e più sicura”, continua Cipollone.

“L’esecutivo, invece, avrà il compito di dettagliare, seguire i lavori del direttivo, sintetizzando e portando quelle linee guida che sono, per composizione stessa del direttivo, espressione diretta del nostro elettorato, che è l’unico al quale bisogna dar conto. Il tutto sarà delineato e concordato con i due consiglieri comunali, Tiziano Genovesi e Alfredo Mascigrande, che sono parte integrante della squadra e membri di diritto del direttivo, nonché i rappresentanti nell’assise comunale del nostro Partito. Sarà un lavoro di squadra e d’insieme, con il supporto e la condivisione dei nostri vertici regionali e territoriali, che colgo l’occasione per ringraziare della fiducia e la vicinanza costante”.

“Il nostro compito sarà in primis quello di essere propositivi, ma anche vigili e con un punto di vista critico nei confronti dell’attuale amministrazione, ogni qualvolta verranno prese decisioni e provvedimenti che non saranno giusti, trasparenti e soprattutto solo e soltanto a vantaggio della nostra città e dei nostri concittadini” conclude il commissario”.

Di seguito il Coordinamento cittadino di Avezzano:

Coordinatore Cittadino: Giancarlo Cipollone

Direttivo Cittadino:

De Sanctis Valerio – associazione e proloco

Di Domenico Gigliola – società di servizi

Di Girolamo Giuliano – associazione volontariato

Di Pasquale Giuliana – Commerciante

Fracassi Massimiliano – azienda attività produttive

Iacone Alfredo – libero professionista

Leone Francesca – industria

Maggi Mario – agricoltura

Parisse Lorella – trasporti

Ranieri Innocenzo – industria

Raschiatore Nadia – scuola

Rico Antonio – scuola

Salvati Carmine – medie/imprese

Salvatore Angela – studentessa universitaria medicina

Saturnini Annamaria – agente assicurativo

Stati Giuseppe – azienda attività produttiva

Esecutivo:

Di pasquale Giuliana

Fracassi Massimiliano

Iacone Alfredo

Salvatore Angela

Stati Giuseppe