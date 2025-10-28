LEGA AVEZZANO: NOMINATO IL DIRETTIVO DEL COORDINAMENTO CITTADINO

AVEZZANO – È stato ufficialmente nominato il direttivo del coordinamento cittadino della Lega di Avezzano.

Venerdì pomeriggio – si legge in una nota – si è svolto il primo incontro operativo del coordinamento, durante il quale è stata presentata la nuova squadra.

Un rinnovamento che arriva alla vigilia delle elezioni comunali in programma nella primavera 2026, alle quali il centrodestra si presenterà spaccato, con il carroccio che ha già annunciato l’appoggio al ricandidato sindaco, civico e bipartisan, Gianni Di Pangrazio.

Oltre al coordinatore cittadino Jacopo Angelini e ai vice coordinatori Paolo Pietroiusti, Salvatore Galante e Gianfelice Angelone, ne fanno parte: Antonio Del Boccio, Cinzia Basilico, Enrico Bonanni, Ornella Caudai, Raniero D’Andrea, Benito Fatato, Gabriele Geremia, Gigliola Di Domenico, Giuliano Di Girolamo, Antonella Lentola, Marinella Tocci, Maria Matteucci, Maurizio Patanè, Emilio Pelliccia, Monia Pensa, Elisabetta Quaranta, Licio Sannito, Daniele Stirpe, Francesca Leone, Filippo Trinchini, Ennio Sciarretta, Franco Di Gianfilippo, Lorenzo Torti.

Nel presentare il direttivo, Angelini ha ribadito “l’apertura del partito a tutti coloro che intendono contribuire con impegno e passione a una politica fondata su valori solidi e visione di lungo periodo”.

“Lavoreremo insieme ai vice coordinatori e all’intero direttivo – ha dichiarato – per rafforzare il partito coinvolgendo giovani, donne e uomini determinati, coerenti con i nostri ideali. In vista delle elezioni amministrative, faremo scelte condivise e responsabili, in sinergia con i livelli provinciali, regionali e nazionali”.

Il prossimo incontro del coordinamento è in programma domani. Si inizieranno a delineare la linea politica e le prossime iniziative sul territorio.