LEGA AVEZZANO: PARISSE, “ISCRITTI DELLA PRIMA ORA FUORI DA NUOVO DIRETTIVO, SEGNALE PREOCCUPANTE”

AVEZZANO – “Apprendiamo con interesse la nomina del nuovo e numeroso Direttivo cittadino della Lega ad Avezzano. È evidente che tale composizione abbia deliberatamente escluso simpatizzanti ed iscritti ‘della prima ora’ e di lungo corso che, con profondo senso di appartenenza, hanno creduto, sostengono e condividono tuttora il percorso politico e nazionale della Lega di Matteo Salvini, in coalizione con il centrodestra”.

Ancora uno scontro interno alla Lega in una dura nota a firma di Lorella Parisse, che nei giorni scorsi si è dimessa coordinatrice dell’area Marsica, non condividendo l’appoggio al sindaco uscente Gianni D Pangrazio in vista delle elezioni amministrative in programma la prossima primavera.

Dopo la nomina del nuovo direttivo (Qui il link), quindi, Parisse osserva: “È doveroso sottolineare un dato politicamente significativo: nel neo-Direttivo non figura nemmeno un nome tra coloro che si sono attivamente spesi e candidati nelle liste elettorali in occasione delle scorse elezioni amministrative. Questo fatto non è una semplice casualità, ma una chiara presa di distanza tra coloro che credono realmente nei valori e nel progetto del centrodestra, a ogni livello territoriale e regionale e coloro che, al contrario, pensano di usare i partiti come pedine di una scacchiera, ignorando il merito e l’impegno profuso nel campo”.

“La credibilità politica non può prescindere dalla ‘continuità di indirizzo’, dalla sincera condivisione dei valori fondanti e soprattutto, dal rispetto delle istanze e dell’impegno di elettori, attivisti e militanti. Un Direttivo che non riconosce e valorizza i propri candidati che si sono messi in gioco nel territorio lancia un segnale ambiguo e preoccupante, che rischia di indebolire l’azione politica complessiva e la fiducia nell’organizzazione”, conclude.