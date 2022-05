LEGA: BERARDO RABBUFFO NEL PARTITO, CONFERENZA CON EX VICE SINDACO TERAMO E CONSIGLIERE REGIONALE

TERAMO – Berardo Rabbuffo, già vice sindaco di Teramo e consigliere regionale, entra nella Lega.

L’ingresso nel carroccio verrà annunciato ufficialmente in una conferenza stampa in programma a Teramo venerdì 20 maggio, alle 15, presso l’Hotel Abruzzi in Viale Giuseppe Mazzini, 18.

Saranno presenti: l’onorevole Luigi D’Eramo, segretario regionale; l’onorevole Antonio Zennaro; l’onorevole Giuseppe Bellachioma; l’assessore regionale Pietro Quaresimale; Emiliano Di Matteo, vice segretario regionale e consigliere regionale; Simona Cardinale, consigliere regionale; Jwan Costantini, coordinatore provinciale teramano; Arianna Fasulo, commissario cittadino.