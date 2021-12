LEGA: “CON EMENDAMENTO BAGNAI 10 MILIONI DI EURO PER L’AQUILA”

L’AQUILA – “Passa l’emendamento Bagnai per il Comune L’Aquila: portato a quota 10 milioni di euro il contributo destinato al Capoluogo per coprire le maggiori spese e le minori entrate legate al sisma”.

Così, in una nota, i parlamentari abruzzesi della Lega Salvini Premier, il senatore Alberto Bagnai, i deputati Luigi D’Eramo, segretario regionale Lega Abruzzo, Giuseppe Bellachioma ed Antonio Zennaro.

“Durante la notte – spiegano – è passato un importante emendamento per il capoluogo della Regione Abruzzo: inizialmente il governo aveva assegnato nel testo approvato dal Consiglio dei Ministri un intervento di 7 milioni di euro che è stato portato a 10 milioni di euro nel corso dei lavori parlamentari, l’emendamento poi è stato sottoscritto e firmato anche dalle altre forze politiche. Esprimiamo soddisfazione per il successo ottenuto in termini politici e finanziari, le maggiori risorse permetteranno al comune di sbloccare ulteriori investimenti e migliorare i servizi ai propri cittadini”.